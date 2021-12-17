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Rapor: Suriye'de PKK/YPG çocukları zorla silah altına alıyor

Suriye İnsan Hakları Ağı,sivillere yönelik hak ihlallerini belgeledi. "SDG" ismini kullanan PKK/YPG 'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerde, son bir buçuk ayda silahlı kadrosuna katmak için en az 19 çocuğu kaçırdığını açıkladı.

17 Aralık 2021 Cuma 09:10
Rapor: Suriye'de PKK/YPG çocukları zorla silah altına alıyor

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR'nin hazırladığı rapor,  PKK/YPG'nin işgalinde tuttuğu bölgelerde çocukları savaştırmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Rapora göre, "SDG" ismini kullanan terör örgütü  PKK/YPG , "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocukları savaşçı olarak kullanmaya devam etti.

Son 1,5 ayda 10'u kız, 9'u erkek en az 19 çocuğu kaçıran  PKK/YPG 'nin savaşçı kadrosuna kattığı çocukların aileleriyle de görüşmelerine izin vermiyor.

Örgüt çocukları tehdit ediyor

Çocuklarından koparılan aileler ise konuşmamaları konusunda örgüt tarafından tehdit ediliyor.

Aralık 2014'ten bu yana en az 537 çocuk terör örgütünce kaçırıldı,  PKK/YPG  bunlardan en az 156'sını halen savaştırmaya devam ediyor.

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PKK/YPG'nin savaştırdığı çocuklardan 29'u ise öldü.

Daha önce ABD ve BM raporlarında da görülmüştü

Terör örgütü  PKK/YPG'nin çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda,  PKK/YPG'li teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri'nin "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği PKK/YPG elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.

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