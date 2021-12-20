Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 208'e yükseldi

BBC'nin haberine göre, hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun, birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep oldu.

Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına ve yıkımlarda, çoğu Cebu ve Bohol'da olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 208'e yükseldi.

Kayıp 52 kişiyi arama faaliyetleri devam ederken, en az 239 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kurtarma ekipleri, karşılaştıkları manzaraları "tam bir kıyım" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, yaygın, toprak kaymaları ve sellere bağlı can kayıplarının daha fazla olmasından endişe ediliyor.

Filipinler Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon, bombalanmış gibi görünen bazı bölgeler olduğunu ifade etti.

Bohol Valisi Arthur Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları talimatı vermişti.

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına, birçok köyde ağaçların devrilmesine, su baskınlarına, evlerin ve yolların zarar görmesine neden oldu.

Afetten yaklaşık 780 bin kişinin etkilendiği ve 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere sığındığı kaydedildi.

Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.

Ülkede, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor.

Ülkeyi vuran en ölümcül tayfun olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.