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Queen\'in Bohemıan Rhapsody Videosu Youtube\'da 1 Milyardan Fazla İzlenen En Eski Şarkı Oldu

Londra, 23 Temmuz 19 : Efsanevi rock grubu Queen\'in ilk olarak 1975 yılında piyasaya çıkan Bohemian Rhapsody adlı şarkısının video klibi, 1990\'lardan önce yapılan şarkılar arasında YouTube\'da izlenme sayısı 1 milyara ulaşan ilk şarkı oldu.

Queen\'in Bohemıan Rhapsody Videosu Youtube\'da 1 Milyardan Fazla İzlenen En Eski Şarkı Oldu

Londra, 23 Temmuz 19 : Efsanevi rock grubu Queen\'in ilk olarak 1975 yılında piyasaya çıkan Bohemian Rhapsody adlı şarkısının video klibi, 1990\'lardan önce yapılan şarkılar arasında YouTube\'da izlenme sayısı 1 milyara ulaşan ilk şarkı oldu.

23 Temmuz 2019 Salı 09:54
Queen\'in Bohemıan Rhapsody Videosu Youtube\'da 1 Milyardan Fazla İzlenen En Eski Şarkı Oldu

Londra, 23 Temmuz 19 : Efsanevi rock grubu Queen'in ilk olarak 1975 yılında piyasaya çıkan Bohemian Rhapsody adlı şarkısının video klibi, 1990'lardan önce yapılan şarkılar arasında YouTube'da izlenme sayısı 1 milyara ulaşan ilk şarkı oldu.

Bunu kutlamak için bu videonun HD versiyonu, YouTube Music, Universal Music Group ve Hollywood Records iş birliğiyle Pazartesi günü YouTube platformuna yüklendi.

1990'lar öncesinde yapılan video klipler arasında en çok izlenenler listesinde Queen'in ardından 965 milyon izlenme ile Guns N' Roses'ın Sweet Child O' Mine şarkısı geliyor.

Üçüncü sırada ise A-ha'nın Take On Me isimli meşhur şarkısı 965 milyon izlenme ile bulunmakta.

90'lardan önce yapılan ve en çok izlenen 10 video klip listesi şu şekilde:

Yıl       Müzisyen        Şarkı    İzlenme sayısı

1975    Queen    Bohemian Rhapsody 1,000,894,575

1987    Guns N' Roses Sweet Child O' Mine  965,364,543

1985    a-ha           Take On Me          915,837,667

1983    Cyndi Lauper  Girls Just Want To Have Fun  769,995,810

1983    The Police       Every Breath You Take          673,254,670

1983    Michael Jackson         Billie Jean       665,206,650

1986    Europe           The Final Countdown   658,409,253

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1983    Bonnie Tyler   Total Eclipse of the Heart       618,808,774

1986    Bon Jovi          Livin' On A Prayer      599,909,601

1987    Rick Astley     Never Gonna Give You Up    582,982,09

1984    George Michael           Careless Whisper        526,066,308

EN ÇOK İZLENEN KLİP DESPACİTO

Queen'in Bohemian Rhapsody şarkısı böylece milyarlarca defa izlenen daha yakın tarihli şarkıların sayısına yaklaşmış oldu.

Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin 2017 yılında piyasaya çıkan Despacito adlı şarkısı 6,3 milyar izlenme ile en çok izlenen şarkı klibi.

İngiliz müzisyen Ed Sheeran'ın Shape of You şarkısı 4,3 milyar izlenme ile ikinci sırada.

İlk 10'da yer alan kimi diğer şarkılar arasında ise Wiz Khalifa'nın Charlie Puth ile düeti See You Again, Justin Bieber'in Sorry şarkısı ve çocuk şarkısı olmasına rağmen sosyal medyada dans figürleri açısından popüler hale gelen Baby Shark Dance şarkısı yer alıyor.

YENİ KLİPLERDE İZLEYİCİLER DE OLACAK

Bohemian Rhapsody'nin ulaştığı bu başarının ardından bir açıklama yayımlayan Queen üyeleri Brian May ve Roger Taylor, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarına teşekkür ederek bunu hayranlarıyla kutlamak istediklerini söyledi.

Böylece "You are the Champions" adında bir proje başlatan müzisyenler, dinleyicilerinden You Are the Champions internet sitesine girerek Don't Stop Me Now, Bohemian Rhapsody ve A Kind of Magic şarkılarına yaptıkları videolarını yüklemelerini istedi.

Dansçılar Don't Stop Me Now, görsel sanatçılar A Kind of Magic ve müzisyenler Bohemian Rhapsody şarkılarına klip çekebilecek; bu kliplerden en başarılı bulunan üç tanesi yıl sonunda YouTube'da yayımlanacak.

(BBC/RU/HA)

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