banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95607
ALTIN
229.502
DOLAR
5.3269
STERLİN
7.1742
EURO
6.0087
Mormenekşe yasta
MORMENEKŞE YASTA
Calıştığı restoranı soydu
CALIŞTIĞI RESTORANI SOYDU
5 yıl hapis yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Uslanmayan koca hapse girmeye doymuyor
USLANMAYAN KOCA HAPSE GİRMEYE DOYMUYOR
banner307

Qualcomm ile Apple arasındaki patent kavgası büyüyor

Qualcomm ile Apple arasındaki patent kavgası büyüyor

27 Mart 2019 Çarşamba 09:28
Qualcomm ile Apple arasındaki patent kavgası büyüyor

ABD'de teknoloji şirketi Qualcomm ile Apple arasındaki yasal anlaşmazlıklar devam ederken, her iki şirketin de patent ihlali konusunda birer davada haklı bulunduğu bildirildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından dün alınan iki karar, teknoloji piyasalarında geniş şekilde yankılandı.

İdari Yargıç MaryJoan McNamara tarafından alınan ilk kararda, çip üreticisi Qualcomm'un patent ihlali başvurusu haklı bulunarak, Apple'ın bazı telefon modellerinin Çin'den ABD'ye ithal edilmesinin yasaklanması tavsiye edildi.

İTHALAT YASAĞI KARARINI KOMİSYON VERECEK

Ancak ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun, İdari Yargıç McNamara'nın kararını ayrıca inceleyeceği ve bu inceleme sonucunda bazı iPhone modellerinin ABD'ye ithalatının yasaklanıp yasaklanmayacağına karar verileceği belirtildi.

Ticaret Komisyonu, bu karardan kısa bir süre sonra, Qualcomm'un Apple aleyhine yaptığı bir başka patent ihlali başvurusu hakkında "Qualcomm'un iddiasının geçersiz olduğuna" hükmetti.

Böylece iki ayrı patent ihlali kararında Qualcomm bir başvurusunda haklı, diğerinde haksız bulunmuş oldu.

Geçen hafta San Diego’da görülen davada Güney Kaliforniya yerel mahkeme jürisi Apple’ın iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve X modellerinde Qualcomm’a ait U.S. 8,838,949 ve U.S. 9,535,490 No’lu patentlerinin, Apple iPhone 8, 8 Plus ve X modellerinde de U.S. 8,633,936. No’lu patentinin izinsiz kullanıldığı kararına varmıştı.

Daha önce de Çin’de bir mahkeme, Qualcomm lehine karar vererek, patent ihlali yapıldığı gerekçesiyle bazı iPhone modellerinin ülkede satışını yasaklamıştı.

Qualcomm, telif haklarından dolayı 7 milyar dolar ödeme yapmasını istediği Apple'ın ayrıca ticari sırlarını ele geçirip başka şirketlere aktardığını iddia ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Qualcomm Apple Patent
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'daki sel felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi
İran'daki sel felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi
Hint bilim insanları uzaysavar füzeyle bir uydu vurdu
Hint bilim insanları uzaysavar füzeyle bir uydu vurdu
New York'ta kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edildi
New York'ta kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edildi
Yemen'de hastaneye hava saldırısı
Yemen'de hastaneye hava saldırısı
Brexit'in iptaline ilişkin dilekçe 1 Nisan'da tartışılacak
Brexit'in iptaline ilişkin dilekçe 1 Nisan'da tartışılacak
Cezayir Ordusundan “Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması“ talebi
Cezayir Ordusundan “Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması“ talebi
İsrail Hamas'a ait bir mevziyi daha vurdu
İsrail Hamas'a ait bir mevziyi daha vurdu
ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili davada FETÖ itirafı
ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili davada FETÖ itirafı
Endonezya ve Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçak ABD'de acil iniş yaptı
Endonezya ve Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçak ABD'de acil iniş yaptı
Picasso’nun çalınan tablosu 20 yıl sonra bulundu
Picasso’nun çalınan tablosu 20 yıl sonra bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim