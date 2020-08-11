banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1094
ALTIN
462.788
DOLAR
7.2194
STERLİN
9.5048
EURO
8.5112
Siyasi intihar
Siyasi intihar
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Testler ve karantina konusu politik krize dönüşmeden…
Testler ve karantina konusu politik...
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
banner355

Putin’den flaş aşı açıklaması: Corona virüsü aşısına onay çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, corona virüsüne karşı geliştirilen aşının üretimine yakında başlanacağını duyurdu. Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği aşının üretimine onay çıktığı açıklanırken Putin, "Kızım da Covid-19 aşısı oldu" dedi. Dünya Sağlık Örgütü, aşı ile ilgili ilk açıklamayı yaptı. DSÖ sözcüsü, "Rus yetkililerle yakın temastayız" dedi. Öte yandan Rusya'nın geliştirdiği aşıya verilecek isim de belli oldu.

11 Ağustos 2020 Salı 14:01
Putin’den flaş aşı açıklaması: Corona virüsü aşısına onay çıktı
banner337
banner351

Corona virüsü salgınında vaka sayısı 20 milyon sınırını geçerken, pandemiden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya’dan flaş bir açıklama geldi…

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü’nde geliştirilmeye başlanan ve iki aydan kısa bir süredir insanlar üzerinde denenen Covid-19 aşısına Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan onay çıktı ve aşı resmi olarak tescillendi. Bu aşı böylelikle corona virüsüne karşı geliştirilen ilk aşı haline geldi. Rusya böylece corona virüsü aşısını tescil eden ilk ülke oldu.

“KENDİ KIZIM DA AŞIYI DENEDİ”
Dünya üzerinde Covid-19 aşısı için ilk kez onay çıkarken, eğer başarılı olunması durumunda, 2019 yılının son haftalarında ortaya çıkan salgına karşı en net savunma mekanizması geliştirilmiş olacak.

Uluslararası ajansların “son dakika” uyarısıyla servis ettiği haberle ilgili bir açıklam ada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.

Putin, “En yakın zamanda aşının seri üretimine başlanacağını umuyorum. Benim kızım da Covid-19 aşısı oldu” ifadesini kullandı.

banner341

Kurmaylarıyla video konferans yöntemiyle görüşen Putin, kızlarından birinin Covid-19 aşısını denediğini ve ilk gün 38 derece ateşinin çıktığını ama ertesi gün ateşinin 37 dereceye düştüğünü söyledi.

Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, “Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz” dedi. ,

Rusya’nın resmi medya aracı Sputnik’te yer alan haberde Putin, aşılamadan sonra kızının ateşinin 38 dereceye çıktığını, ertesi gün ateşinin 37 derecenin biraz üstünde olduğunu ifade etti. Putin, “İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve antikor yüksek düzeyde” dedi.

AŞININ ADI BELLİ OLDU
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun Başkanı, Kirill Dmitriev de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkede geliştirilen COvid-19 aşısı ile ilgili konuşan Dmitriev, “Aşının adı Sputnik olacak” dedi.

Sputnik, Sovyetler Birliği’nin gönderdiği ilk uydunun adıydı. Bu uydu, Soğuk Savaş döneminde uzay yarışlarını da başlatan baş aktörlerden birisiydi.

DSÖ’DEN “YAKIN TEMAS” AÇIKLAMASI
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, Rus yetkililerin açıklamaları ile ilgili açıklama yaptı. DSÖ Sözcüsü, “Rus sağlık yetkilileriyle Covid-19 aşısının tescil alma süreciyle ilgili yakın temastayız” açıklamasını yaptı.

Cenevre’de açıklamalarda bulunan Jasareviç, “Rus sağlık yetkilileriyle yakın temastayız ve DSÖ’nün aşının değerlendirilmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Tekrar söylemek gerekir ki aşının bir dizi incelemeden ve testten geçerek güvenliğinin kanıtlanması ve etkisinin ortaya konması gerekir” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
CoronaAşı RusyaVladimir PutinAşıRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev bankaları batık kredi telaşı sardı
Dev bankaları batık kredi telaşı sardı
Abd'de Sahile Vuran Onlarca Yunus Gönüllüler Tarafından Kurtarıldı
Abd'de Sahile Vuran Onlarca Yunus Gönüllüler Tarafından Kurtarıldı
Cüce Gezegen Ceres'te yaşam belirtisi
Cüce Gezegen Ceres'te yaşam belirtisi
Terk edilmiş malikanenin kilerinde 30 yıllık ceset bulundu!
Terk edilmiş malikanenin kilerinde 30 yıllık ceset bulundu!
Nato'dan Doğu Akdeniz'de müttefiklik dayanışması çağrısı
Nato'dan Doğu Akdeniz'de müttefiklik dayanışması çağrısı
Guterres: “Lübnan'ı mümkün olan her şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz“
Guterres: “Lübnan'ı mümkün olan her şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz“
Silah sesleri Trump'ı toplantı salonundan çıkardı
Silah sesleri Trump'ı toplantı salonundan çıkardı
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı istisnai olarak açılacak
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı istisnai olarak açılacak
Almanya, Türkiye Ve Yunanistan’ı Doğrudan Görüşme Yapmaya Çağırdı
Almanya, Türkiye Ve Yunanistan’ı Doğrudan Görüşme Yapmaya Çağırdı
AB'de Kovid-19’a karşı aşının yıl sonuna doğru hazır olması bekleniyor
AB'de Kovid-19’a karşı aşının yıl sonuna doğru hazır olması bekleniyor

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim