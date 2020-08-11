Putin’den flaş aşı açıklaması: Corona virüsü aşısına onay çıktı

Corona virüsü salgınında vaka sayısı 20 milyon sınırını geçerken, pandemiden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya’dan flaş bir açıklama geldi…

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü’nde geliştirilmeye başlanan ve iki aydan kısa bir süredir insanlar üzerinde denenen Covid-19 aşısına Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan onay çıktı ve aşı resmi olarak tescillendi. Bu aşı böylelikle corona virüsüne karşı geliştirilen ilk aşı haline geldi. Rusya böylece corona virüsü aşısını tescil eden ilk ülke oldu.

“KENDİ KIZIM DA AŞIYI DENEDİ”

Dünya üzerinde Covid-19 aşısı için ilk kez onay çıkarken, eğer başarılı olunması durumunda, 2019 yılının son haftalarında ortaya çıkan salgına karşı en net savunma mekanizması geliştirilmiş olacak.

Uluslararası ajansların “son dakika” uyarısıyla servis ettiği haberle ilgili bir açıklam ada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.

Putin, “En yakın zamanda aşının seri üretimine başlanacağını umuyorum. Benim kızım da Covid-19 aşısı oldu” ifadesini kullandı.

Kurmaylarıyla video konferans yöntemiyle görüşen Putin, kızlarından birinin Covid-19 aşısını denediğini ve ilk gün 38 derece ateşinin çıktığını ama ertesi gün ateşinin 37 dereceye düştüğünü söyledi.

Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, “Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz” dedi. ,

Rusya’nın resmi medya aracı Sputnik’te yer alan haberde Putin, aşılamadan sonra kızının ateşinin 38 dereceye çıktığını, ertesi gün ateşinin 37 derecenin biraz üstünde olduğunu ifade etti. Putin, “İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve antikor yüksek düzeyde” dedi.

AŞININ ADI BELLİ OLDU

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun Başkanı, Kirill Dmitriev de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkede geliştirilen COvid-19 aşısı ile ilgili konuşan Dmitriev, “Aşının adı Sputnik olacak” dedi.

Sputnik, Sovyetler Birliği’nin gönderdiği ilk uydunun adıydı. Bu uydu, Soğuk Savaş döneminde uzay yarışlarını da başlatan baş aktörlerden birisiydi.

DSÖ’DEN “YAKIN TEMAS” AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, Rus yetkililerin açıklamaları ile ilgili açıklama yaptı. DSÖ Sözcüsü, “Rus sağlık yetkilileriyle Covid-19 aşısının tescil alma süreciyle ilgili yakın temastayız” açıklamasını yaptı.

Cenevre’de açıklamalarda bulunan Jasareviç, “Rus sağlık yetkilileriyle yakın temastayız ve DSÖ’nün aşının değerlendirilmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Tekrar söylemek gerekir ki aşının bir dizi incelemeden ve testten geçerek güvenliğinin kanıtlanması ve etkisinin ortaya konması gerekir” dedi.