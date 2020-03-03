Putin Ve Merkel İdlib\'deki Durumu Görüştü

Moskova, 3 Mart 20 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, İdlib’deki gelişmeleri ve Türkiye ile Rusya arasında planlanan zirveyi ele aldı.
Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin ile Merkel'in telefonda görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, görüşmede Libya’daki duruma ilişkin de görüş alışverişinde bulunulduğu ve Berlin’deki Libya Konferansı'nda alınan kararların hayata geçirilmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.
(AA/RU/HÖ)