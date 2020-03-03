Putin Ve Merkel İdlib\'deki Durumu Görüştü

Moskova, 3 Mart 20 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, İdlib’deki gelişmeleri ve Türkiye ile Rusya arasında planlanan zirveyi ele aldı.