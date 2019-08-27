Putin Ve Erdoğan, Moskova’daki Fuarda 5. Nesil Savaş Uçağı Su-57\'yi İnceledi

Moskova, 27 Ağustos 19 : MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fuarda Rus yapımı 5. nesil savaş uçağı Su-57'yi inceledi.

Günübirlik ziyaret için Moskova'ya giden Erdoğan, Rusya ziyaretine MAKS-2019'un açılış töreniyle başladı.

Açılış töreninde konuşan liderler, ardından Rus pilotlar tarafından düzenlenen hava gösterisini izledi.

Gösteride 4 Su-57 uçağı, Su-34 ve Su-35 uçakları ile Yak-152, MiG-35, SSJ-100 uçakları havada hünerlerini sergiledi.

Daha sonra fuardaki stantları birlikte gezen Putin ve Erdoğan, ABD'yle yaşanan F-35 krizi nedeniyle Türkiye'nin gündemine gelen Su-57 uçağını inceleyerek uzmanlardan uçak hakkında bilgi aldı.

Putin ve Erdoğan, fuarda Su-35 avcı uçağı, Ka-62 helikopterini ve Mi-38 helikopterini de inceledi.

Liderler Be-200 amfibik uçağının yanına da giderken Putin, Erdoğan'a uçağın özelliklerini bizzat anlattı.

Daha sonra liderler Rus yolcu uçağı MS-21-300'ün içine girerek uçağın kokpitini ve salonunu gezdi.

(SPUTNİK/FG)