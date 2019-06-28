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Putin-trump Görüşmesi...

KREMLİN SÖZCÜSÜ DMİTRİY PESKOV: 

Putin-trump Görüşmesi...

KREMLİN SÖZCÜSÜ DMİTRİY PESKOV: 

28 Haziran 2019 Cuma 14:38
Putin-trump Görüşmesi...

KREMLİN SÖZCÜSÜ DMİTRİY PESKOV:  "İKİ LİDER ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ, SURİYE’Yİ VE İDLİB’DEKİ DURUMU GÖRÜŞTÜ. BU BAĞLAMDA TÜRKİYE HAKKINDA DA KONUŞTULAR”

Moskova, 28 Haziran 19 : Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın G20 Liderler Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede Suriye’yi ele aldıklarını belirterek, “İki lider uluslararası ilişkileri, Suriye’yi ve İdlib’deki durumu görüştü. Bu bağlamda Türkiye hakkında da konuştular.” dedi. 

Peskov, Putin ile Trump‘ın Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bugün gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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İki liderin uluslararası meseleleri istişare ettiklerini anlatan Peskov, “Putin ve Trump uluslararası ilişkileri ve ticareti ele aldılar. Suriye’yi ve İdlib’deki durumu da görüştüler. Bu bağlamda Türkiye hakkında da konuştular.” ifadelerini kullandı.

Görüşmede Çin’e ilişkin gelişmelerin de ele alındığını belirten Peskov, “Ayrıca silahsızlanma ve stratejik istikrara yönelik konular da detaylıca ele alındı.” dedi.

İki liderin karşılıklı müzakerelerin devam etmesi konusunda anlaştığına işaret eden Peskov, “Ele alınan konular Rus ve ABD’li dışişleri bakanları ve hazine yetkilileri arasında devam edecek.” diye konuştu.

(AA/ÖZ/SEL)

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