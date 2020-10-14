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Putin, Rusya\'da İkinci Kovid-19 Aşısının Tescillendiğini Açıkladı

RUSYA\'DAKİ VEKTÖR ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN TESCİL EDİLEN YENİ AŞININ ADI

14 Ekim 2020 Çarşamba 16:35
Putin, Rusya\'da İkinci Kovid-19 Aşısının Tescillendiğini Açıkladı
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RUSYA'DAKİ VEKTÖR ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN TESCİL EDİLEN YENİ AŞININ ADI "EPİVAKKORONA" OLARAK BELİRLENDİ

Moskova, 14 Ekim 20 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen ikinci aşının da tescillendiğini bildirdi.

Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesindeki Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın aşı çalışmalarında bugün "sevindirici bir haber" aldıklarını belirten Putin, "Novosibirsk’teki Vektör Araştırma Merkezi, bugün Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'EpiVakKorona' adlı aşıyı tescil etti." diye konuştu.

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Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı, 11 Ağustos'ta tescil edilmişti.

RUSYA ULUSLARARASI UÇUŞLARI ARTTIRIYOR

Öte yandan Rusya, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal ettiği bazı uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in kararıyla Rusya ile karşılıklı olarak Sırbistan, Küba ve Japonya uçuşları tekrar başlayacak.

Ayrıca Rusya’dan Belarus, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Maldivler’e uçuş sayılarının da karşılıklı olarak artırıldığı bildirildi.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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