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Putin, Macron İle Beyrut’taki Patlamayı Görüştü

Moskova, 12 Ağustos 20 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyrut’taki patlama üzerine görüşme yaptı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:21
Putin, Macron İle Beyrut’taki Patlamayı Görüştü
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Moskova, 12 Ağustos 20 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyrut’taki patlama üzerine görüşme yaptı.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan’da Beyrut’taki patlamaya ilişkin insani yardım konularını ele aldı.

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Lübnan’daki iç siyasi gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, dış müdahale olmaksızın yapıcı bir diyalog temelinde var olan tüm tartışmalı konuların Lübnanlılar tarafından çözülmesi ihtiyacı vurgulandı.

Görüşmede, Ukrayna’nın doğusunda 22 Temmuz’da Üçlü Temas Grubu tarafından imzalanan ateşkesten memnuniyet vurgulanarak, Normandiya Formatı çerçevesinde ortak çalışmalara devam edilmesi konusunda anlaşıldı.

Belarus’taki mevcut durumun da ele alındığı görüşmede, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önlenmesi için Rusya’da bir aşının tescil edilmesi hatırlatıldı. Görüşmede, bu çerçevede salgının yayılmasına karşı daha fazla iş birliğinin önemine işaret edildi.
(AA/HUR/ŞEB)
 

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