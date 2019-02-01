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Putin Inf İçin Güvenlik Konseyi\'ni Topladı

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTIDA, ABD\'NİN ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI\'NDAN (INF) ÇIKMA DURUMU ELE ALINDI

Putin Inf İçin Güvenlik Konseyi\'ni Topladı

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTIDA, ABD\'NİN ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI\'NDAN (INF) ÇIKMA DURUMU ELE ALINDI

01 Şubat 2019 Cuma 15:05
Putin Inf İçin Güvenlik Konseyi\'ni Topladı

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTIDA, ABD\'NİN ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI\'NDAN (INF) ÇIKMA DURUMU ELE ALINDI

Moskova, 1 Şubat 19 (.): Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD\'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması\'ndan (INF) çıkma durumuna ilişkin Güvenlik Konseyi\'ni topladı.

Kremlin Basın Merkezi\'nden yapılan açıklamaya göre, Putin, konsey toplantısında ABD\'nin INF\'den çıkma olasılığını, Venezuela\'daki son durumu ve güncel iç politika konularını görüştü.

Toplantıda, konsey üyeleri Venezuela\'daki durumun dış müdahale olmadan ülkedeki iç krizden bağımsız çözülmesine ihtiyaç olduğu görüşünü paylaştı.

ABD\'nin INF\'den çıkması durumunda karşılaşılabilecek uluslararası güvenlik ve stratejik sorunlarının da ele alındığı toplantıda, ülkedeki mevcut ekonomik ve sosyal meseleler de görüşüldü. 

Aralık 2018\'de Brüksel\'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Rusya\'ya, INF Anlaşması\'na uyması için 60 günlük süre verilmişti. ABD yönetiminin Moskova\'ya verdiği süre bugün doluyor.

ABD ile Rusya arasında 1987\'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması\'nın iptali halinde silahlanma yarışının hızlanacağı ve bu yarışın Avrupa güvenliğini tehdit edeceği belirtiliyor.

ABD, anlaşmadan ayrıldığını açıklamasının ardından teknik olarak 6 aylık sürenin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılmış olacak.

- INF Anlaşması

1987\'de ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.
(AA/HÖ)


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