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Putin’in Yeni Başbakan Adayı Mişustin

Moskova, 15 Ocak 20 (.): Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin’i, Dmitriy Medvedev’den boşalan başbakanlık görevine önerdi.

Putin’in Yeni Başbakan Adayı Mişustin

Moskova, 15 Ocak 20 (.): Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin’i, Dmitriy Medvedev’den boşalan başbakanlık görevine önerdi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 17:57
Putin’in Yeni Başbakan Adayı Mişustin

Moskova, 15 Ocak 20 (.): Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin’i, Dmitriy Medvedev’den boşalan başbakanlık görevine önerdi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin’in Mişustin’le görüşerek başbakanlık görevini teklif ettiği belirtildi.

Mişustin’in görevi kabul ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Putin’in adaylık teklifini, onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğu kaydedildi.

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Duma Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Duma'ya uluşan Mişustin'le ilgili adaylık teklifinin oylaması yarın gerçekleştirilecek.

Dmitriy Medvedev, bugün Putin’e hükümetin istifasını sunmuş, Putin de istifayı onaylamıştı.

1966 yılında Moskova’da doğan Mişustin, 2010’dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi başkanlığı görevini yürütüyordu.

(AA/GÜL)

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