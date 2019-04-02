Putin İle Netanyahu Moskova’da Görüşecek

Moskova, 2 Nisan 19 : Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Moskova’da görüşeceğini bildirdi.

Peskov, yaptığı açıklamada, 4 Nisan’da Netanyahu’nun Moskova’ya kısa bir çalışma ziyareti için geleceğini belirterek, “Netanyahu, Putin ile 4 Nisan’da kısa ve hızlı bir görüşme gerçekleştirecek.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki son durumu ele almıştı.

(AA/ÖZ/GÜL)