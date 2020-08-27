Moskova, 27 Ağustos 20 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oluşan siyasi karışıklığa kayıtsız kalmayacaklarını belirterek, "Belarus, bize çok yakın bir ülke." dedi.

Rus devlet kanalı Rossiya-24'e konuşan Putin, Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasındaki durumu değerlendirdi.

Putin, Belarus'taki olaylara hem Avrupa ülkeleri hem de ABD'den daha ölçülü ve tarafsız davranış sergilediklerini savunarak, "Belarus'taki olayları daha objektif şekilde her iki taraftan da duyuruyoruz. Bu, Belarus halkının meselesidir. Fakat yine de orada olanlara kayıtsız kalamayız. Belarus, bize çok yakın bir ülke, hatta en yakın ülkedir." diye konuştu.

"BELARUS POLİSİ ÖLÇÜLÜ DAVRANIŞ SERGİLİYOR"

"Elbette insanlar sokaklara çıktıysa herkes onları hesaba katmalı, duymalıdır." ifadesini kullanan Putin, bu süreçte yer alanların aşırılığa başvurmadan çözüm bulması için yeterli sağduyuya sahip olacağını umduğunu söyledi.

Putin, "Belarus'ta oluşan sorunların barışçıl yollarla çözüleceğinden yola çıkıyoruz. Hükümet yetkilileri ile polis veya protestolara katılanların eylemleri yasa dışına çıkıyorsa buna gerekli şekilde tepki gösterilecek. Kanunlar, herkes için geçerlidir. Fakat bana göre Belarus polisi yine de her şeye rağmen ölçülü bir davranış sergiliyor." dedi.

Belarus'ta durumunun iyileştiğini belirten Putin, ülkedeki sorunların anayasa ve kanunlar çerçevesinde barışçıl araçlarla çözüleceği umudunu ifade etti.

Rusya ile Belarus'un Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne (KGAÖ) üye olduğunu ve iki ülke arasında Birlik Devleti Anlaşması'nın bulunduğunu anımsatan Putin, "Üye ülkeler, egemenlik, sınırlar ve istikrarın korunması konusunda birbirine destek vermelidir. Bu, anlaşmalarda yer alıyor." diye konuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmeleri yaptığını aktaran Putin, "Lukaşenko, benden kolluk kuvvetlerinin çalışanlarından oluşan bir birimin oluşturulmasını istedi ve ben bunu yaptım." dedi.

"OPERASYON, UKRAYNA VE AMERİKAN İSTİHBARATI TARAFINDAN DÜZENLENDİ"

Putin, Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 33 paralı savaşçının yakalanmasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu, Ukrayna istihbaratının Amerikan istihbaratıyla düzenlediği operasyon. Şimdi bu kesin biliniyor. Bu olayın içinde olanlar veya olayı gözlemleyenler, iyice bilgilendirilmiş şahıslardır. Kendileri bile bunu gizlemiyor."

Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunmuşlardı.

(AA/ÖZ/HA)