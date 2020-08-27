banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1109
ALTIN
456.206
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7160
EURO
8.6744
Sol’un çıkmazı ve Tufan Erhürman
Sol’un çıkmazı ve Tufan Erhürman
Özersay UBP dedikoducusu gibi
Özersay UBP dedikoducusu gibi
Hatalı kararları artık durdurun
Hatalı kararları artık durdurun
Niye imzaladınız, niye iptal ettiniz!
Niye imzaladınız, niye iptal ettiniz!
banner355

Putin: "belarus Bize Çok Yakın Bir Ülke, Orada Olanlara Kayıtsız Kalamayız"

Moskova, 27 Ağustos 20 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus\'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oluşan siyasi karışıklığa kayıtsız kalmayacaklarını belirterek,

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:48
Putin:
banner337
banner351

Moskova, 27 Ağustos 20 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oluşan siyasi karışıklığa kayıtsız kalmayacaklarını belirterek, "Belarus, bize çok yakın bir ülke." dedi.

Rus devlet kanalı Rossiya-24'e konuşan Putin, Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasındaki durumu değerlendirdi.

Putin, Belarus'taki olaylara hem Avrupa ülkeleri hem de ABD'den daha ölçülü ve tarafsız davranış sergilediklerini savunarak, "Belarus'taki olayları daha objektif şekilde her iki taraftan da duyuruyoruz. Bu, Belarus halkının meselesidir. Fakat yine de orada olanlara kayıtsız kalamayız. Belarus, bize çok yakın bir ülke, hatta en yakın ülkedir." diye konuştu.

"BELARUS POLİSİ ÖLÇÜLÜ DAVRANIŞ SERGİLİYOR"

"Elbette insanlar sokaklara çıktıysa herkes onları hesaba katmalı, duymalıdır." ifadesini kullanan Putin, bu süreçte yer alanların aşırılığa başvurmadan çözüm bulması için yeterli sağduyuya sahip olacağını umduğunu söyledi.

Putin, "Belarus'ta oluşan sorunların barışçıl yollarla çözüleceğinden yola çıkıyoruz. Hükümet yetkilileri ile polis veya protestolara katılanların eylemleri yasa dışına çıkıyorsa buna gerekli şekilde tepki gösterilecek. Kanunlar, herkes için geçerlidir. Fakat bana göre Belarus polisi yine de her şeye rağmen ölçülü bir davranış sergiliyor." dedi.

banner341
Belarus'ta durumunun iyileştiğini belirten Putin, ülkedeki sorunların anayasa ve kanunlar çerçevesinde barışçıl araçlarla çözüleceği umudunu ifade etti.

Rusya ile Belarus'un Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne (KGAÖ) üye olduğunu ve iki ülke arasında Birlik Devleti Anlaşması'nın bulunduğunu anımsatan Putin, "Üye ülkeler, egemenlik, sınırlar ve istikrarın korunması konusunda birbirine destek vermelidir. Bu, anlaşmalarda yer alıyor." diye konuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmeleri yaptığını aktaran Putin, "Lukaşenko, benden kolluk kuvvetlerinin çalışanlarından oluşan bir birimin oluşturulmasını istedi ve ben bunu yaptım." dedi.

"OPERASYON, UKRAYNA VE AMERİKAN İSTİHBARATI TARAFINDAN DÜZENLENDİ"

Putin, Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 33 paralı savaşçının yakalanmasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu, Ukrayna istihbaratının Amerikan istihbaratıyla düzenlediği operasyon. Şimdi bu kesin biliniyor. Bu olayın içinde olanlar veya olayı gözlemleyenler, iyice bilgilendirilmiş şahıslardır. Kendileri bile bunu gizlemiyor."

Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunmuşlardı.

(AA/ÖZ/HA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 183 Bin 699'a Yükseldi
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 183 Bin 699'a Yükseldi
Lübnan Eğitim Bakanı:
Lübnan Eğitim Bakanı: "beyrut'taki Patlama 90 Bin Öğrencinin Eğitimini Etkiledi"
Suudi Arabistan'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 30 Kişi Öldü
Suudi Arabistan'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 30 Kişi Öldü
Myanmar'da 1675 Müslüman, Seyahat Ettikleri İçin Ağır Çalışma Cezasına Çarptırıldı
Myanmar'da 1675 Müslüman, Seyahat Ettikleri İçin Ağır Çalışma Cezasına Çarptırıldı
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian:
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "bugün Lübnan'ın Ortadan Kaybolması Riskiyle Karşı Karşıyayız"
Çin'den Abd'nin Güney Çin Denizi Yaptırımlarına Tepki
Çin'den Abd'nin Güney Çin Denizi Yaptırımlarına Tepki
Japonya, Çin'in Güney Çin Denizi'nde Füze Denemesinden Rahatsız
Japonya, Çin'in Güney Çin Denizi'nde Füze Denemesinden Rahatsız
Myanmar'da 1675 Müslüman, Seyahat Ettikleri İçin Ağır Çalışma Cezasına Çarptırıldı
Myanmar'da 1675 Müslüman, Seyahat Ettikleri İçin Ağır Çalışma Cezasına Çarptırıldı
Paris'te Maske Kullanımı Zorunlu Hale Gelecek
Paris'te Maske Kullanımı Zorunlu Hale Gelecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim