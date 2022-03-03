banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ölü toprağı…
Ölü toprağı…
Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta bir zam daha!
Ciklos’ta bir kişi tabancayla vurularak yaralandı
Gece yarısı silahlı saldırı!
Hükümet güvenoyu aldı
Hükümet güvenoyu aldı
Meclis güven oylaması için toplandı
Meclis güven oylaması için toplandı
banner405
Flaş Haber
Akaryakıta bir zam daha!
Kapat

Putin: Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimleri Rusya’nın taleplerini artırır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimlerinin Moskova'nın taleplerinde artışa neden olacağını söyledi.

03 Mart 2022 Perşembe 18:45
Putin: Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimleri Rusya’nın taleplerini artırır

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Macron’un Ukrayna’daki savaşla ilgili son durumu ele aldıkları belirtildi.

Putin’in görüşmede, Macron’un Ukrayna savaşına yönelik Fransızlara yaptığı konuşmayı eleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Putin, söz konusu konuşmada, Ukrayna yönetiminin 7 yıl boyunca Minsk anlaşmalarını sabote etmesine dair tek bir kelime edilmediğine işaret etti." ifadesi kullanıldı.

banner341
Açıklamada, Putin’in, Ukraynalı temsilcilerle müzakereler bağlamında temel yaklaşımları ve koşulları ayrıntılı şekilde özetlediği aktarılarak "Öncelikli koşulların Rusya için asla bir tehdit oluşturmaması için Ukrayna'nın askerden arındırılması ve tarafsız statüsü ile ilgili olduğu teyit edildi." bilgisi paylaşıldı.

Putin’in, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri faaliyetlerini "ne olursa olsun" tamamlayacağının altını çizdiği görüşmede, "Müzakereleri uzatarak zaman kazanma girişimleri sadece müzakerelerde Ukrayna için Rusya’nın ek taleplerine yol açacaktır." dediği aktarıldı.

banner360
Son Güncelleme: 03.03.2022 23:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macron: Putin'in amacı Ukrayna'nın tamamının kontrolünü almak
Macron: Putin'in amacı Ukrayna'nın tamamının kontrolünü almak
Fransa, Rus iş insanına ait yata el koydu
Fransa, Rus iş insanına ait yata el koydu
Rusya: Ukrayna'da paralı savaşçılar batı'nın gönderdiği silahları kullanıyor
Rusya: Ukrayna'da paralı savaşçılar batı'nın gönderdiği silahları kullanıyor
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 2. tur müzakereler başladı
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 2. tur müzakereler başladı
Lavrov: “Rusya'nın güvenliğini tehdit eden Ukrayna'daki altyapıya izin veremeyiz“
Lavrov: “Rusya'nın güvenliğini tehdit eden Ukrayna'daki altyapıya izin veremeyiz“
Zelenskiy: “16 bin yabancı gönüllü savaşçı Ukrayna'ya yardıma geliyor“
Zelenskiy: “16 bin yabancı gönüllü savaşçı Ukrayna'ya yardıma geliyor“
AB, Ukrayna'dan milyonlarca sığınmacı bekliyor
AB, Ukrayna'dan milyonlarca sığınmacı bekliyor
Rusya ekonomisi batı ile ticaret savaşından daha zararlı çıkabilir
Rusya ekonomisi batı ile ticaret savaşından daha zararlı çıkabilir
Ukrayna, Rus güçlerinin yaklaşık 9 bin asker kaybettiğini açıkladı
Ukrayna, Rus güçlerinin yaklaşık 9 bin asker kaybettiğini açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim