Putin seferberlik ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Putin kısmi seferberlik ilan etti. Rusya'da seferberlik tedbirleri bugün başlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Putin kısmi seferberlik ilan etti.

Rusya'da seferberlik tedbirleri bugün başlayacak. Putin, "Kısmi seferberlik kararı, devlet savunma emirlerine ek önlemler sağlıyor." dedi.

Kremlin kararname yayınladı

Kremlin, "Rusya Federasyonu'nda kısmi seferberlik duyurusu hakkında" bir başkanlık kararnamesi yayınladı.

Askeri-sınai kompleksi kuruluşlarında çalışan Ruslara, Putin'in kararnamesi uyarınca zorunlu askerlikten muaf tutulma hakkı verildi.

Kararnameye ggöre, federal bölge liderleri, gerektiğinde vatandaşların Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek süre içinde çağrılmasını sağlamalı.

Rusya hükümeti, seferberlik çağrısından vazgeçme hakkı verilen Rusya Federasyonu vatandaşlarının kategorilerini daha sonra belirleyecek

Peki Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezası ne oldu?

Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla Rusya'daki askeri ceza kanununda çeşitli değişiklikler yapıldı.

Tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

"300 bin yedek asker çağırılacak"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik sırasında gerektiği halde toplam 300 bin yedek asker çağrılacağını, öğrenci seferberliğinin söz konusu olmadığını, özel harekata öğrencilerden asker gönderilemeyeceğini kaydetti.

"Donbas, Zaporijya ve Herson'un bağımsızlıklarını destekliyoruz"

Putin, "Batı'nın amacı Rusya'yı zayıflatmak, bölmek ve yok etmek, doğrudan 1991'de SSCB'yi böldüler, ve şimdi Rusya için zaman geldi." dedi.

"Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek. Özel operasyonun ana hedefleri değişmedi, Luhansk tamamen, Donetsk ise kısmen kurtarıldı. Donbas'taki müttefik kuvvetler, Donetsk topraklarını adım adım özgürleştiriyor, sistemli bir şekilde hareket ediyor, personeline sahip çıkıyorlar." diyen Putin, "Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini açıkladı.

Ayrılıkçılar 23-27 Eylül arasında referanduma gidiyor

Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimler, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri Rusya'ya katılmak için 23-27 Eylül arasında referandum yapılacağını duyurmuştu.

Putin, Donetsk ve Luhansk’ı tanımıştı

Rusya, 2014’te Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki meydan olaylarıyla Kırım’ı yasa dışı ilhak etmişti. Bunun ardından ayrılıkçılar, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi Kremlin Sarayı'nda imzalamıştı.

Putin, 24 Şubat sabahın erken saatlerinde "Donbas'taki insanları korumak üzere özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmuştu. Böylece Rusya-Ukrayna savaşını başlamıştı.

"Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse mevcut tüm yolları kullanacağız"

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" açıklamasını yaptı.

Putin, halka sesleniş konuşmasına şöyle devam etti:

"Batı, 2014'te bir savaş başlatarak Ukrayna halkını savaş topuna dönüştürdü.

Ukrayna'da önleyici bir askeri operasyon kararı kesinlikle gerekliydi ve mümkün olan tek karardı, almak zorundaydık. Donbas halkını moral olarak yalnız bırakamazdık."

Donbas militanları Rusya Federasyonu askeri personeline eşitlendi

Putin özel askeri operasyonda gönüllülerin yasal statüsünü ve Donbas militanlarının Rusya Federasyonu askeri personeline eşitleme talimatı verdi.

Batı her çizgiyi aştı, sorumsuz politikacılar Ukrayna'ya saldırı silahları tedarikinden, Rusya'ya karşı teçhizat saldırılarından bahsediyor.

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