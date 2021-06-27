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Putin'in yeni savaş makinesi

Karadeniz sularında İngiliz savaş gemisine uyarı ateşe açarak tansiyonu yükselten Rusya, kritik bir adım daha attı. Son 30 yılda ürettiği en büyük denizaltı "Belgorod"u görücüye çıkaran Rusya'nın yeni denizaltısının her biri iki milyon ton TNT'ye eşdeğer 6 adet nükleer silahlı torpido ile donatıldığı belirtildi. 15 bin tonluk denizaltıda bulunan torpidolarının kıyı şeritlerinde tsunami etkisi yaratabileceği kaydedilirken, sabotaj ve gizli operasyonlar için geliştirildiği ileri sürüldü.

27 Haziran 2021 Pazar 16:43
Putin'in yeni savaş makinesi
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Geçtiğimiz hafta Karadeniz'deki İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açarak dikkatleri üzerine çeken Rusya, bu sefer yeni silahı ile gündemde.

NÜKLEER ATEŞ GÜCÜYLE DONATILAN BELGOROD DENİZE AÇILDI

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Rusya'nın nükleer ateş gücüyle donatılmış 'Belgorod' isimli denizaltısı denize açıldı. Aynı haberlere göre, Belgorod, Rusya'nın son 30 yılda inşa ettiği en büyük denizaltı olma özelliğini taşıyor.

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KIYI ŞERİTLERİNDE TSUNAMİ ETKİSİ YARATABİLİR

Yaklaşık 185 metre uzunluğundaki denizaltı nükleer uçlu su altı drone torpidolarına ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 15 bin tonluk savaş makinesinin torpidolarının kıyı şeritlerinde tsunami etkisi yaratabileceği belirtiliyor.

Denizaltının her biri iki milyon ton TNT'ye eşdeğer altı adet nükleer silahlı torpido ile donatıldığına inanılıyor. Başka bir deyişle denizaltı İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya atılan atom bombasından 130 kat daha ölümcül silahlara ev sahipliği yapıyor.

SABOTAJ VE GİZLİ OPERASYON İÇİN KULLANILACAK

İngiliz basını söz konusu denizaltının Rus Donanması'nın bir parçası olmayacağını, sabotaj ve gizli operasyonlar için geliştirildiğini yazdı.

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