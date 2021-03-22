banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz!
Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz!
Hoydur hoydur Cenevre!
Hoydur hoydur Cenevre!
Üniversiteler tehdit altında
Üniversiteler tehdit altında
Pandemi bir yılda bize neler öğretti?
Pandemi bir yılda bize neler...
banner376

Putin'in Biden'a yaptığı çevrimiçi görüşme teklifi kabul edilmedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son dönemde gerginlik yaşadığı ABD Başkanı Joe Biden'a yaptığı çevrim içi görüşme teklifinin ABD tarafınca kabul edilmediğini duyurdu.

22 Mart 2021 Pazartesi 15:00
Putin'in Biden'a yaptığı çevrimiçi görüşme teklifi kabul edilmedi
banner337

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Putin’in 19 Mart veya 22 Mart'ta Biden ile birikmiş ikili sorunları ve stratejik istikrar konularını tartışmak üzere kamuoyuna açık çevrim içi yöntemle görüşme talebini ABD'nin desteklemediği belirtildi.

Açıklamada, "Rus-Amerikan ilişkilerinde, Washington'ın hatasıyla oluşan çıkmazdan kurtuluş yolu bulmak için bir fırsat daha kaçırıldı. Bunun sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir." ifadelerine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin-Biden görüşmesi olasılığına ilişkin, "Bugün görüşme planlarda yok. Anladığım kadarıyla Amerikan tarafı hazır değildi." dedi.

banner341
BİDEN-PUTİN ARASINDAKİ GERİLİM

ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin’in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Biden’a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı.

Putin, Biden'a çevrim içi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti.

banner360
Son Güncelleme: 22.03.2021 15:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den Çin'e yaptırım kararı
AB'den Çin'e yaptırım kararı
Tayvan'da iki savaş uçağı havada çarpıştı
Tayvan'da iki savaş uçağı havada çarpıştı
Yunanistan'da özel sektörde çalışan doktorlara Kovid-19'la mücadelede seferberlik ilanı
Yunanistan'da özel sektörde çalışan doktorlara Kovid-19'la mücadelede seferberlik ilanı
Lavrov: “Batı'nın kontrol ettiği uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız“
Lavrov: “Batı'nın kontrol ettiği uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız“
Astrazeneca aşısının ABD'deki 3. faz çalışmalarında yüzde 79 etkili olduğu açıklandı
Astrazeneca aşısının ABD'deki 3. faz çalışmalarında yüzde 79 etkili olduğu açıklandı
AB ülkelerinin Dışişleri Bakanları biraraya geldi
AB ülkelerinin Dışişleri Bakanları biraraya geldi
Mitsotakis'ten özel sektörde çalışan doktorlara tepki
Mitsotakis'ten özel sektörde çalışan doktorlara tepki
Pfizer aşılarının altıncı kısmı Japonya'ya ulaştı
Pfizer aşılarının altıncı kısmı Japonya'ya ulaştı
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama
Avustralya'da sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi tahliye edildi
Avustralya'da sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi tahliye edildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim