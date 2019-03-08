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Putin için üretilen Rus yapımı lüks araç Cenevre Otomobil Fuarı'nda

Putin için üretilen Rus yapımı lüks araç Cenevre Otomobil Fuarı'nda

08 Mart 2019 Cuma 08:35
Putin için üretilen Rus yapımı lüks araç Cenevre Otomobil Fuarı'nda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için özel olarak tasarlanan yerli üretim makam aracı, Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı.

Aurus Senat L700 marka limuzin türü lüks aracın tanımı ilk kez Mayıs 2018'de Putin yeniden göreve geldiği zaman yapılmıştı.

Cenevre'de bu özel modelin yanı sıra, Aurus'un Senat S600 sedan kasa aracı da otomobil dünyasına merhaba dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracının ve koruma konvoyunun yerli araçlardan oluşturulması için yürütülen ‘Kortezh’ (Kortej) projesi kapsamında üretilen araçlardan L700 modeli, 6,6 metre uzunluğunda ve 4,3 metre dingil mesafesine sahip. Aurus firması Senat S600 sedan modelindeyse 5,6 metre kasa uzunluğu ve 3,3 metrelik dingil mesafesi kullanmış.

V8 motoruna sahip hibrit sedan araç 4,4 litrelik motor hacmine sahip. Araç 0 kilometreden 100 kilometreye 6 saniyede çıkabiliyor. Limuzin türü L700 ise bu hız limitine 9 saniyede ulaşıyor.

Aurus firmasının tepe yöneticisi (CEO) Franz Gerhard Hilgert, Avrupa pazarına 2020 yılında gireceklerini açıkladı. Araçların başlangıç fiyatınınsa yaklaşık 150 bin ABD Doları olması bekleniyor. Rus firma halka daha çok hitap etme amacıyla farklı sedan, ticari araç ve SUV modelleri üreteceğini duyurdu.

Rolls-Royce Phantom ve daha önce makam aracı olarak kullanılan yerli Rus yapımı ZIL'den esintiler taşıyan aracın geliştirilen birçok farklı tasarım ve konseptinin, Putin tarafından reddedildiği biliniyor.

Rusya’nın yerli otomotiv sanayi imkanlarının seferber edildiği aracın motor kısmı, Stuttgart merkezli lüks spor otomobil üreticisi Porsche’nin özel projeler üzerine çalışan mühendislik bölümü tarafından geliştirildi.

Sovyetler zamanında yerli ZIL markasının 41047 model serisi makam araçlarını kullanan Rus liderler, Soğuk Savaş'ın sona erip dünyaya açılımın başladığı 1991 yılından itibaren, Alman premium markaların (ve çoğunlukla Mercedes-Benz S-Sınıfı ve Maybach) limuzinlerini tercih etmeye başlamışlardı.

Anahtar Kelimeler:
Putin Lüks Araç
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