Putin'den Rus kadınların güzelliği için teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş hayatı ve evi yönetmek gibi hayatın her alanında yaptıkları için Rus kadınları tebrik ettikten sonra güzel kaldıkları için teşekkür etti. Putin ayrıca intihar etmek isteyenlerin, Rus kadın polisleri görünce tekrar yaşamak istediklerini söyledi.

Başkan Putin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir grup kadın polisle görüşerek günlerini kutladı. Putin, kadın katkısı olmadan ülkenin tarihini ve gelişimini düşünmenin mümkün olmadığını kaydederek, "Evde, işte her şeyi yönetmenize karşın güzel, ışıltılı ve parlak kalabiliyorsunuz" diyerek teşekkür etti.

Rus Başkan Putin kadın polislere bir dizi tavsiyede de bulundu, "Genç bir kadının vücut şeklini korumak için nelere ihtiyacı var? Üç şeye; egzersiz makinesi, bir masöz ve bir erkek talip." dedi.

Başkan Putin ayrıca kadın polislerin devriyeleri sebebiyle kentin park alanlarında kaza sayısının azaldığını söyleyerek, "Çünkü intihar etmek isteyenler sizi görünce tekrar yaşamak istiyor" diye konuştu.

Putin, iş ve aile hayatını düzenleyen Rus kadınların başarıya ulaşma yeteneklerinin dikkat çekici olduğunu da kaydetti.