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Putın: “Batı, Rus kültürünü linç etmeye çalışıyor“

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeleri, Rus kültürüne karşı linç kampanyası başlatmakla suçladı. Putin, Piyotr Çaykovski, Dmitri Şostakoviç ve Sergey Rahmaninov gibi büyük bestecilerin konser programlarından çıkaran Batı’yı, Nazi Almanyası’na benzetti.

25 Mart 2022 Cuma 18:45
Putın: “Batı, Rus kültürünü linç etmeye çalışıyor“

Rusya'nın önde gelen kültür sanat temsilcilerinin katıldığı ve televizyonda yayınlanan toplantıda konuşan Putin, son haftalarda Rus kültür etkinliklerinin iptal edilmesini, 1930'lu yılların Nazi Almanyası'nın eylemleri ile kıyasladı.

"Bugün bin yıllık bir kültürü, halkımızı linç etmeye çalışıyorlar" diye konuşan Putin, Batılı ülkelerde bazı Rus sanatçıların yer aldığı kültür etkinliklerinin iptal edilmesini buna örnek gösterdi.

Putin, "Rusya'yla bağlantılı her şeyin adım adım ayrımcılığa uğramasından bahsediyorum. Bu eğilim bazı Batılı ülkelerde gözleniyor" dedi.

Rusya Cumhurbaşkanı, “Meşhur linç kültürü, kültür lincine dönüştü. Çaykovski, Şostakoviç, Rahmaninov konser afişlerinden çıkarılıyor, Rus yazarlar ve kitapları yasaklanıyor. İstenmeyen yayınları yok etmek için en son böylesi bir kitlesel kampanya, neredeyse 90 yıl önce Almanya’da Naziler tarafından yürütülmüştü" ifadelerini kullandı.

Putin, Rus kültürünün ünlü simalarına yönelik muameleyi, Harry Potter kitap serisinin yazarı J.K. Rowling'ın trans bireylere ilişkin görüşlerini açıklamasından sonra maruz kaldığı muameleye benzetti.

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Son dönemde Rus kültürünün Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline destek veren bazı ünlü isimlerinin katıldığı etkinlikler iptal edilmişti. Bu sanatçılar arasında St. Petersburg'daki Mariinsky Tiyatrosu'nun genel direktörü, orkestra şefi Valeri Gergiyev de var. Gergiyev, bugünkü toplantı sırasında da Putin'le konuştu.

Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamaması nedeniyle Münih Filarmoni Orkestrası'ndaki baş orkestra şefliği görevine son verilen Valeri Gergiyev, Milano'daki La Scala Tiyatrosu'nda orkestra şefliği yapma olanağını da kaybetmişti.

Öte yandan Galler'deki Cardiff Filarmoni Orkestrası, programından Çaykovski'nin bir eserini çıkarma kararı aldı. Benzer kararların Japonya ve Hırvatistan'daki orkestralar tarafından da alındığına ilişkin haberler mevcut.

Cardiff Filarmoni Orkestrası, bu ayın başında Çaykovski'nin 1812 Uvertürü adlı eserini programından çıkarması üzerine "nefret söylemi ve saldırganca yorumlara" maruz kaldığını açıkladı.

Orkestra'nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Temel insaniyet, sanat ve tarihten önce gelir. Ancak insani kriz sona erdiğinde, 'linç kültürü' tartışmalarından bahsedilebilir" denildi.

Avrupa'nın en önde gelen operalarından İspanya’daki Teatro Real ise bu yılın ilerleyen aylarında Rus Bolşoy Balesi'nin sergileyeceği performansları iptal etti. Christie's, Sotheby's ve Bonhams gibi müzayede evleriyse Rus sanat eserlerinin satışlarını durdurdu.

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Son Güncelleme: 26.03.2022 00:53
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