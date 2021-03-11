banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Saner 2 ateşten gömlek giydi”
“Saner 2 ateşten gömlek giydi”
Kovid-19 ile 365 gün
Kovid-19 ile 365 gün
Olmayacak duaya amin demek
Olmayacak duaya amin demek
Kovuşturma değil kovuşturmanın zamanlaması ve yöntemi manidar
Kovuşturma değil kovuşturmanın zamanlaması ve...
banner376

Putin: “Aşı piyasasında pazar kavgası var“

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel aşı piyasasının 100 milyar dolar hacme sahip olduğunu belirterek,

11 Mart 2021 Perşembe 18:45
Putin: “Aşı piyasasında pazar kavgası var“
banner337
banner391

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel aşı piyasasının 100 milyar dolar hacme sahip olduğunu belirterek, "Aşı piyasasında pazar kavgası var." dedi.
Putin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, küresel ekonominin, geçen yıl yüzde 3,5 küçülerek 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmeyen ekonomik zorluklar yaşattığını söyledi. 
Rusya'nın söz konusu zorluklara rağmen para politikasını sıkılaştırmadığına işaret eden Putin, "Mali istikrarın güçlenmesi sayesinde modern tarihte ilk defa kriz zamanında makroekonomik politikayı sıkılaştırmadık." dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik etkili tedbirler alındığını belirten Putin, "Bu sonuç, iç talebin eğilimlerinde ve işsizlik oranının kademeli olarak azalmasında görülebilir." ifadesini kullandı. 
 "KÜRESEL AŞI PİYASASI 100 MİLYAR DOLAR HACME SAHİP"

banner341
Vladimir Putin, Kovid-19'a karşı küresel aşılama süreçlerine değinirken, aşı piyasasındaki rakiplerin davranışlarını takip ettiklerini aktararak, küresel aşı piyasasının 100 milyar dolar hacme sahip olduğunu bildirdi.
Söz konusu piyasadaki oyuncuların aşılarını öncelikle indirimle sunduklarını aktaran Putin, "Bu aşıların küçük bir kısmını indirimli olarak, diğer her şeyin yalnızca bu üreticiden satın alınması koşuluyla satıyorlar. Aşı piyasasında pazar kavgası var. Ancak yine de temel gıda maddelerinde olduğu gibi aşıda da öncelik Rus vatandaşlarında olmalı." diye konuştu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde varılan yeni üretim kısıntısı anlaşmasını da değerlendiren Putin, şunları kaydetti:
"OPEC+ çerçevesinde son alınan kararların, bize dünya ekonomisinde normale dönüşün sakin ve istikrarlı olacağına inanmamız için sebep verdiğini düşünüyorum. Dahası, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, üretimin kısmen artırılması noktasında Rusya açısından anlaşmada uygun koşullar yaratılmasını sağladı. Umarım bu noktada ani hareketler olmaz."
 

banner360
Son Güncelleme: 11.03.2021 19:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de, Kovid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımının “gereksiz“ olduğu ileri sürüldü
ABD'de, Kovid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımının “gereksiz“ olduğu ileri sürüldü
Johnson and Johnson aşısının AB'de kullanımına yeşil ışık
Johnson and Johnson aşısının AB'de kullanımına yeşil ışık
Danimarka, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesiyle Astrazeneca aşısını askıya aldı
Danimarka, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesiyle Astrazeneca aşısını askıya aldı
Salgın 1 yaşında!
Salgın 1 yaşında!
Dünya ekonomisi, salgının açtığı yaralarını sarmaya çalışıyor
Dünya ekonomisi, salgının açtığı yaralarını sarmaya çalışıyor
Aşı çalışmalarında eşitsizlik
Aşı çalışmalarında eşitsizlik
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Mayıs'tan itibaren AB'den gelen turistlere kapılarını açacak
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Mayıs'tan itibaren AB'den gelen turistlere kapılarını açacak
Volkanik bölge 800 yıllık uykudan uyandı!
Volkanik bölge 800 yıllık uykudan uyandı!
AB ile İngiltere arasındaki aşı kavgası sürüyor
AB ile İngiltere arasındaki aşı kavgası sürüyor
Salgının yoğunlaştığı Avrupa'daki bazı bölgelere 4 milyon doz aşı
Salgının yoğunlaştığı Avrupa'daki bazı bölgelere 4 milyon doz aşı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim