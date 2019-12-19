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Putin, Abd'nin Yaptırımlarına Cevap Vereceklerini Açıkladı

Moskova, 19 Aralık 19 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Senatosunun Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattına yönelik yaptırımları içeren savunma bütçesini onaylamasını dostane olmayan davranış diye nitelendirdi.

Putin, Abd'nin Yaptırımlarına Cevap Vereceklerini Açıkladı

Moskova, 19 Aralık 19 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Senatosunun Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattına yönelik yaptırımları içeren savunma bütçesini onaylamasını dostane olmayan davranış diye nitelendirdi.

19 Aralık 2019 Perşembe 13:29
Putin, Abd'nin Yaptırımlarına Cevap Vereceklerini Açıkladı

Moskova, 19 Aralık 19 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Senatosunun Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattına yönelik yaptırımları içeren savunma bütçesini onaylamasını dostane olmayan davranış diye nitelendirdi.
Putin, başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD Senatosunun Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattına yönelik yaptırımları da içeren savunma bütçesini onaylamasını değerlendiren Putin, "Bu, kesinlikle Rusya'ya karşı dostça olmayan bir davranış. Elbette bu ikili ilişkilerimizi etkileyecek. Mütekabiliyet esasına dayalı olarak yaptırımlara cevap vereceğiz." şeklinde konuştu.
 "MİNSK ANLAŞMALARINDAN BAŞKA ANLAŞMA YOK"
Ukrayna'nın doğusu meselesine de değinen Putin, Minsk anlaşmalarının değiştirilmemesi gerektiğine dikkati çekti.
Putin, "Minsk anlaşmalarını gözden geçirmeye başlarsak, durum çıkılmaz bir noktaya gelir. Minsk anlaşmalarından başka anlaşma yok." dedi.
Donbas bölgesine özel statünün verilmesiyle ilgili Ukrayna anayasasında gerekli değişikliklerin yapılmasının önemine işaret eden Putin, "Donbas’a özel statünün tanınması kalıcı olmalı. Sonra da statünün anayasada yer alması gerekiyor. Fakat Ukrayna’nın ne eski yönetimi ne de şimdiki yönetimi bunu yapmak istiyor." diye konuştu.

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Ukrayna yetkililerinin Donbas ile doğrudan diyalog kurması gerektiğini belirten Putin, Donbas’ta yabancı askerlerin bulunmadığını savundu.
Rusya ve Ukrayna arasındaki doğal gaz temini ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi meselesine değinen Putin, “Gazın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevk edilmesi bizim için maliyetli olsa da bu hattı korumaya hazırız. TürkAkım, Kuzey Akım-2 gibi doğal gaz boru hattı projelerine rağmen gazımızı Ukrayna üzerinden başka ülkelere ulaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.
Putin, "Ukrayna’ya gaz teminini yüzde 25 indirimle sağlamaya hazırız. Ukrayna’nın gaz anlaşmasından memnun kalmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
"WADA’NIN KARARI, OLİMPİYAT İLKELERİNE KARŞI"
Putin, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etme kararını değerlendirerek “WADA’nın kararı, olimpiyat ilkelerine aykırıdır.” diye konuştu.
Sporcuların birçoğunun dopingle alakası olmadığını savunan Putin, cezaların bireysel olması gerektiğini vurguladı.
(AA/ÖZ/HÖ)
 

Son Güncelleme: 20.12.2019 09:28
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