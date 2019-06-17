banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92250
ALTIN
253.151
DOLAR
5.8690
STERLİN
7.3783
EURO
6.5917
Tecavüz duruşması devam ediyor
TECAVÜZ DURUŞMASI DEVAM EDİYOR
Atakan ‘siyaset’ kurbanı!
ATAKAN ‘SİYASET’ KURBANI!
Kaçak öğrenci ihraç edilecek
KAÇAK ÖĞRENCİ İHRAÇ EDİLECEK
Yağmur Yeni İskelede'de bazı yolları trafiğe kapattı
Son Dakika
YAĞMUR YENİ İSKELEDE'DE BAZI YOLLARI...
banner307

Puigdemont\'un Vekaletle Avrupa Parlamenteri Mazbatası Alma Girişimine Ret

BELÇİKA\'YA KAÇAN ESKİ KATALONYA ÖZERK HÜKÜMETİ BAŞKANI CARLES PUİGDEMONT\'UN, NOTER ARACILIĞIYLA AVUKATINA VEKALET VEREREK AVRUPA PARLAMENTERİ MAZBATASINI MADRİD\'DEN ALMA GİRİŞİMİ REDDEDİLDİ 

Puigdemont\'un Vekaletle Avrupa Parlamenteri Mazbatası Alma Girişimine Ret

BELÇİKA\'YA KAÇAN ESKİ KATALONYA ÖZERK HÜKÜMETİ BAŞKANI CARLES PUİGDEMONT\'UN, NOTER ARACILIĞIYLA AVUKATINA VEKALET VEREREK AVRUPA PARLAMENTERİ MAZBATASINI MADRİD\'DEN ALMA GİRİŞİMİ REDDEDİLDİ 

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:22
Puigdemont\'un Vekaletle Avrupa Parlamenteri Mazbatası Alma Girişimine Ret

BELÇİKA'YA KAÇAN ESKİ KATALONYA ÖZERK HÜKÜMETİ BAŞKANI CARLES PUİGDEMONT'UN, NOTER ARACILIĞIYLA AVUKATINA VEKALET VEREREK AVRUPA PARLAMENTERİ MAZBATASINI MADRİD'DEN ALMA GİRİŞİMİ REDDEDİLDİ 
Madrid, 17 Haziran 19 : Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini kazanan tutuklu ve kaçak Katalan siyasetçilerin parlamenterliği İspanya'da Merkez Seçim Kurulu (JEC) tarafından geçersiz sayıldı.
Avrupa Parlamentosunun 26 Mayıs'taki seçimlerini kazanarak İspanya'nın 54 sandalyeli kontenjanına seçilen siyasetçiler, Madrid'deki İspanyol Meclisine gelerek Avrupa parlamenteri mazbatalarını aldı ve yemin etti.
AP parlamenteri seçilen İspanyol siyasetçiler arasında tutuklu olarak yargılanan eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, cezaevinden çıkamadığı için mazbatasını alamadı. Cezaevinden çıkış izni vermeyen Yüksek Mahkeme, Junqueras'ın Avrupa parlamenteri olarak kazanacağı dokunulmazlık hakkının, davanın karar aşamasında sorun teşkil edeceğini savundu.
Kaçak olarak Belçika'da yaşayan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Hükümeti üyesi Antoni Comin ise haklarında İspanya ulusal topraklarında arama ve tutuklama emri bulunması nedeniyle Madrid'e gelmedi.

banner317
Puigdemont ve Comin, Avrupa parlamenteri mazbatalarını alması için noter aracılığıyla avukatları Gonzalo Boye'ye vekalet verdi. Madrid'deki İspanyol Meclisine gelen Boye'nin Puigdemont ve Comin adına mazbatalarını alma girişimi ise JEC tarafından reddedildi. JEC, mazbatanın verilmesi için AP'ye seçilen adayların bizzat gelmesini şart koştu.
Öte yandan, AP'de İspanya'yı temsil edecek 54 parlamenterin listesini resmi olarak açıklayan JEC, ayrılıkçı Katalan siyasetçilerden Junqueras, Puigdemont ve Comin'in yerlerini boş bıraktı. Yapılan açıklamalarda, mazbatasını alamayan Katalanların üyesi olduğu siyasi partilerin listesindeki diğer adayların boş yerlere alınacağı belirtildi.
Bu arada Junqueras, Puigdemont ve Comin'in, Avrupa parlamenteri seçilmelerine rağmen mazbatalarını alamamalarından dolayı konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacakları duyuruldu.
AP'nin seçimlerin ardından ilk genel oturumu 2 Temmuz'da yapılacak.
(AA/AK/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhammed Mursi hayatını kaybetti
Muhammed Mursi hayatını kaybetti
Ab İran Nükleer Anlaşmasının Sürmesini İstiyor
Ab İran Nükleer Anlaşmasının Sürmesini İstiyor
Dünyadan Kısa Kısa Haberler...
Dünyadan Kısa Kısa Haberler...
İngiliz Bakandan Trump'a yanıt
İngiliz Bakandan Trump'a yanıt
Pakistan'da Çekirge İstilası
Pakistan'da Çekirge İstilası
Güney Afrika'da Trafik Kazası: 24 Ölü
Güney Afrika'da Trafik Kazası: 24 Ölü
Abd'de Sokak Partisinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
Abd'de Sokak Partisinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
Ab, Savunma Projelerini Üçüncü Ülkelere Açmaya Hazırlanıyor
Ab, Savunma Projelerini Üçüncü Ülkelere Açmaya Hazırlanıyor
Su altı temizliği dünya rekoru Florida'da kırıldı
Su altı temizliği dünya rekoru Florida'da kırıldı
BM'den “İdlib'deki 3 milyon kişi risk altında“ açıklaması
BM'den “İdlib'deki 3 milyon kişi risk altında“ açıklaması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim