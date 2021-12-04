Prof. Dr. Şahin: “Omicron için kovid-19 aşısını daha hızlı adapte edebiliriz“

BioNTech kurucuları Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Reuters haber ajansı tarafından düzenlenen etkinlikte soruları yanıtladı.

Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni varyantın, aşılı insanlara da bulaşabileceğini, yine de aşılanmış kişilerin hastalığın ağır seyrine karşı korumada olduklarını öngördüklerini söyledi.

Şahin, yeni varyantın beklediğinden erken ortaya çıktığını aktararak, "Kovid-19 aşısını nispeten hızlı şekilde yeni varyanta adapte edebilme yeteneğine sahibiz." dedi.

Omicron varyantında durumun ne kadar acil olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, yeni aşı gerekmesi durumunda uyarlanmış aşının gelecek yıla hazır olabileceğini bildirdi.

Şahin, Kovid-19 virüsünün mutasyonlara uğramasının, mevsimsel gripte olduğu gibi, aşının her yıl yaptırılması ihtimalini artırdığına işaret etti.



"KOVİD-19'A KARŞI BİR YENİ AŞIYA İHTİYAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Yoksul ülkelere aşının ulaştırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Şahin, daha düşük sıcaklıklarla aşının korunması gibi bu ülkelere aşının dağıtımını kolaylaştıracak teknolojilere odaklandıklarını söyledi.

Dr. Özlem Türeci de hem yoksul hem de gelişmekte olan ülkeler için özel çözümler üretmeye çalıştıklarını belirterek, herkesi bu çabalara katılmaya davet etti.

Türeci, potansiyel bir kanser aşı üzerinde çalışmalarının devam ettiğini de bildirdi.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle henüz bir ölüm bildirilmediğini, yeni varyantın bulaşıcılığına ve ciddi hastalığa neden olup olmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiğini duyurdu.



