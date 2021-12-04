banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akaryakıt geldi!
Akaryakıt geldi!
Burslar bugün ödeniyor
Burslar bugün ödeniyor
TC Dışişleri'nden Rum Yönetimi'ne tepki
Rum Yönetimi'ne tepki!
Böylesini ne gördük ne yaşadık!
Böylesini ne gördük ne yaşadık!
banner405
Flaş Haber
Akaryakıt geldi!
Kapat

Prof. Dr. Şahin: “Omicron için kovid-19 aşısını daha hızlı adapte edebiliriz“

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kovid-19'a karşı aşılanmış kişilerin yeni varyant Omicron karşısında yeterli korumaya sahip olup olmadıkları konusunun henüz yeterince net olmadığını ve aşıyı hızlı uyarlayabileceklerini bildirdi.

04 Aralık 2021 Cumartesi 08:10
Prof. Dr. Şahin: “Omicron için kovid-19 aşısını daha hızlı adapte edebiliriz“

BioNTech kurucuları Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Reuters haber ajansı tarafından düzenlenen etkinlikte soruları yanıtladı.
Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni varyantın, aşılı insanlara da bulaşabileceğini, yine de aşılanmış kişilerin hastalığın ağır seyrine karşı korumada olduklarını öngördüklerini söyledi.
Şahin, yeni varyantın beklediğinden erken ortaya çıktığını aktararak, "Kovid-19 aşısını nispeten hızlı şekilde yeni varyanta adapte edebilme yeteneğine sahibiz." dedi.
Omicron varyantında durumun ne kadar acil olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, yeni aşı gerekmesi durumunda uyarlanmış aşının gelecek yıla hazır olabileceğini bildirdi.
Şahin, Kovid-19 virüsünün mutasyonlara uğramasının, mevsimsel gripte olduğu gibi, aşının her yıl yaptırılması ihtimalini artırdığına işaret etti.


"KOVİD-19'A KARŞI BİR YENİ AŞIYA İHTİYAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

banner341
Kovid-19'a karşı bir yeni aşıya ihtiyaç olacağını düşündüğünü aktaran Şahin, "Öne çıkan soru; buna ne zaman ihtiyacımız olacağı." ifadesini kullandı.
Yoksul ülkelere aşının ulaştırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Şahin, daha düşük sıcaklıklarla aşının korunması gibi bu ülkelere aşının dağıtımını kolaylaştıracak teknolojilere odaklandıklarını söyledi.
Dr. Özlem Türeci de hem yoksul hem de gelişmekte olan ülkeler için özel çözümler üretmeye çalıştıklarını belirterek, herkesi bu çabalara katılmaya davet etti.
Türeci, potansiyel bir kanser aşı üzerinde çalışmalarının devam ettiğini de bildirdi.
Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle henüz bir ölüm bildirilmediğini, yeni varyantın bulaşıcılığına ve ciddi hastalığa neden olup olmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiğini duyurdu.

 

banner360
Son Güncelleme: 03.12.2021 17:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Omicron" Güney Afrika'da 5 yaş altı çocukları vurdu
"Omicron" Güney Afrika'da 5 yaş altı çocukları vurdu
DSÖ Avrupa Bölge Sözcüsü'nden açıklama
DSÖ Avrupa Bölge Sözcüsü'nden açıklama
BM Özel Raportörü'nden açıklama
BM Özel Raportörü'nden açıklama
Nasa astronotları 13. uzay yürüyüşünü tamamladı
Nasa astronotları 13. uzay yürüyüşünü tamamladı
DSÖ'den açıklama
DSÖ'den açıklama
Güney Afrika'da Kovid-19'un 4'üncü dalgası başladı
Güney Afrika'da Kovid-19'un 4'üncü dalgası başladı
DSÖ: “Delta varyantında kazanılan tecrübe, Omicron ile mücadelede rehber olacak”
DSÖ: “Delta varyantında kazanılan tecrübe, Omicron ile mücadelede rehber olacak”
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
AB'den Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara 325 milyon euro destek
AB'den Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara 325 milyon euro destek
Bilim insanları iklimin 1,5 milyon yıllık geçmişine ışık tutacak
Bilim insanları iklimin 1,5 milyon yıllık geçmişine ışık tutacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim