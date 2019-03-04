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Prodigy'nin solisti Keith Flint hayatını kaybetti

Prodigy'nin solisti Keith Flint hayatını kaybetti

04 Mart 2019 Pazartesi 16:36
Prodigy'nin solisti Keith Flint hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz elektronik müzik grubu The Prodigy'nin vokalisti Keith Flint'in hayatını kaybettiği açıklandı.

49 yaşındaki Flint'in İngiltere'nin Essex bölgesinde Dunmow şehrindeki evinde ölü bulunduğu belirtildi. Ünlü vokalistin cansız bedeninin polise sabah saatlerinde yapılan ihbarların ardından bulunduğu ifade edildi.

Polis sözcüsü "Akrabalarına bilgi verildi. Ölüm şüpheli olarak değerlendirilmiyor" açıklamasında bulundu.

Punk tarzı kestirdiği saçları ve göz makyajıyla elektronik-techno müzik dalında bir döneme imzasını atan Keith Flint ve The Prodigy grubu, özellikle 1997 yazında çıkardığı Fat of the Land' albümüyle büyük çıkış yakalamıştı. Flint özellikle Breathe, Firestarter, Smack My Bitch Up ve Voodoo People adlı şarkılardaki dans ve vokalleriyle dünya çapında büyük şöhret yakaladı.

Elektronik müzik dehası olarak kabul edilen Liam Howlett tarafından 1989 yılında kurulan Moog Prodigy grubu, 1991'de ismini 'The Prodigy' olarak değiştirdi. Liam Howlett konserlerde klavye ve prodüksiyon ile ilgilenirken Keith Flint diğer grup elemanı Maxim Reality ile birlikte vokalleri üstleniyordu. Flint ilk olarak gruba dansçı olarak alınmış ancak daha sonra solistlik görevini üstlenmişti.

Fatboy Slim, Crystal Method ve Chemical Brothers ile birlikte rave müziğinin (ışık ve sahne şovlarıyla yapılan elektronik müzik) en büyük dört grubu arasında sayılan Prodigy imzalı 'The Fat of the Land' albümünün satış rakamı, Beatles, Spice Girls ve Radiohead'den sonra tek albüm üzerinden multiplatin plak alabilen İngiliz müzik toplulukları arasında yer almıştır.

Anahtar Kelimeler:
Keith Flint
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