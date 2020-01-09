Prens Harry ve eşi Meghan kraliyet ailesindeki görevlerinden çekildi

Harry ve Meghan, Sussex Kraliyet (sussexroyal) Instagram hesabından yaptıkları açıklamada, zamanlarını İngiltere ve Kuzey Amerika arasında böleceklerini de belirtti.

Açıklamada "Aylar süren derin düşünce ve fikir alışverişi sonucu, bu yıl bir değişim yapma ve bu kurum içinde kendimize daha yenilikçi bir rol biçimlendirmeye başlama kararı aldık. Kraliçe'ye tam desteğimiz sürerken, Kraliyet ailesindeki 'üst düzey' görevlerimizden çekildiğimizi ve ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazanma yolunda çalışmaya başlayacağımızı söylemek isteriz." denildi.

Sussex Dükü ve Düşesi, İngiltere ve Kuzey Amerika arasında yaşamanın, oğullarının "hem içine doğmuş olduğu kraliyet geleneğinin değerini anlamasını", hem de kendilerine hayatlarının bir sonraki bölümüne odaklanmak için fırsat sağlayacağını belirtti.

Çift İngiltere ve Kuzey Amerika arasında yaşarken, Kraliçe'ye, İngiliz Milletler Topluluğu'na (Commenwealth) ve hamilik yaptıkları yerlere karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerini de bildirdi.

Harry Meghan bundan sonraki hayatlarında bir hayır derneği kurmayı planladıklarını da ifade etti.

Çift, Instagram takipçilerine hitaben yazdıkları mesajda "Özellikle son birkaç yıldır sizin yüreklendirmenizle, kendimizi bu düzenlemeyi yapmaya hazır hissettik" ifadesini de kullandı ve bundan sonraki gelişmeleri duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

Harry ve Meghan'ın hangi görevlerden çekilecekleri henüz net değil.

Buckingham Sarayı sözcüsü 'Dük ve Düşes ile kararları üzerine yapılan fikir alışverişinin erken aşamasında olduklarını' belirterek "Farklı bir yaklaşım izlemek istediklerinin farkındayız, ama bunlar çözümü uzun zaman alan karmaşık konular" dedi.

BBC Kraliyet Muhabiri Jonny Dymond, bir Kraliyet kaynağına dayandırarak, Harry ve Meghan'ın bu kararı alırken Prens William da dahil diğer aile üyelerine danışmadığını ve Kraliyet ailesinin bu karardan ötürü "incinmiş olduğunu" aktardı. Dymond, kraliyet ailesinin "hayal kırıklığını" dile getirmesinin çok güçlü bir tepki olduğuna da dikkat çekti.

Dymond "Bu, Saray'da bu akşam ciddi bir duygusallık olduğunu gösteriyor - büyük ihtimal açıklamanın içeriğine yönelik değil ama yapılış tarzına ve kendilerine danışılmadan yapılmış olmasına yönelik" yorumunda bulundu.

Çift ile Kraliyet ailesi arasında bir çatlak olduğu uzun zamandır hissediliyordu.

Çift Noel döneminde Kraliyet görevlerinden 6 haftalık izin alarak, Mayıs ayında doğan oğulları Archie ile birlikte Kanada'ya gitmişti.

İngiltere'ye geri dönmelerinin ardından Harry ve Meghan, Londra'daki Kanada Yüksek Temsilciliği'ni ziyaret etmiş ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etmişti.

Geçmişte sinema ve dizi oyunculuğu yapmış olan Meghan, ABD dizisi Suits'te oynadığı sırada Kanada'nın Toronto kentinde yaşamıştı.

Buckingham Sarayı eski basın sözcüsü Dickie Arbiter, kararın Harry'nin duygularıyla hareket ettiğini gösterdiği yorumunu yaptı.

Arbiter İngiliz basınının çift ve çocukları üzerine yaptığı haberler ve yaşadıkları sorunların da bu kararda etkili olduğunu belirtti.

Prens Harry, İngiliz medyasının eşinin üzerine gitmesine tepki göstermiş ve medyanın tavrını annesi Prenses Diana'ya gösterilen tavra benzetmişti.

Harry ve Meghan 19 Mayıs 2018'de evlenmişti.

Prens Harry, taht sıralamasında babası Prens Charles, abisi Prens William ve onun 3 çocuğunun ardından 6. sırada bulunuyor.

Harry ve Meghan'ın evleneceklerinin ortaya çıkmasının ardından özellikle İngiliz bulvar gazetelerinde Meghan'ın geçmişte oynadığı rollere ve aile geçmişine yönelik birçok haber çıkmıştı.

Ekim ayında düşes, Mail on Sunday gazetesine, özel bir mektubunu yayınladıkları gerekçesiyle dava açmıştı.

Prens Harry de Sun, Daily Mirror ve artık faaliyette olmayan News of the World gazetelerinin sahiplerini, "telefonundaki sesli mesajların bu gazeteler tarafından yasa dışı yollarla elde edilmesi" gerekçesiyle dava etmişti.