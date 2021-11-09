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Powell: Salgın ekonomimizdeki köklü eşitsizlikleri genişletti

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, koronavirüs salgınının ABD ekonomisindeki köklü eşitsizlikleri genişlettiğini vurguladı. Kadınların erkeklere kıyasla daha fazla iş kaybı yaşadığını sözlerine ekledi.

09 Kasım 2021 Salı 08:29
Powell: Salgın ekonomimizdeki köklü eşitsizlikleri genişletti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında konuştu.

Konuşmasında, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayan Powell, COVID-19 salgınının ekonomideki köklü eşitsizlikleri genişlettiğine dikkati çekti.

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Powell, kadınların COVID-19 salgını dolayısıyla erkeklere kıyasla daha fazla iş kaybı yaşadığına işaret ederek, Nisan 2020'de işsizlik oranının kadınlarda yüzde 16,1, erkeklerde ise yüzde 13,6 olduğunu anımsattı.

'Cinsiyetler arasındaki uçurumun kapatılması gerektiği' vurgusu

Salgın sırasında artan çocuk bakım sorumluluklarının birçok ebeveynin çalışma hayatını etkilediğini aktaran Powell, küçük çocukları olan annelerin salgın sırasında iş gücünden çıkma olasılıklarının önceki dönemlere kıyasla daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Powell, ülke ekonomisinin tam potansiyeline ulaşması için cinsiyetler arasındaki uçurumun kapatılması gerektiğini vurguladı.

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