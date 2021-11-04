banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis yine nisaba takıldı
Meclis nisaba takıldı
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
UBP PM Sucuoğlu'na erken seçim için yetki verdi
Sucuoğlu'na erken seçim için yetki
“Kabineyi duyunca şok olacaksınız!”
“Kabineyi duyunca şok olacaksınız!”
banner376

Powell: "Faiz oranlarını yükseltmenin henüz zamanı değil"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının artırılmasında sabırlı olabileceklerini ancak enflasyondaki gelişmelere bir yanıt verilmesi gerekirse tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

04 Kasım 2021 Perşembe 09:35
Powell: "Faiz oranlarını yükseltmenin henüz zamanı değil"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının, varlık alım hızında ise azalmaya gidileceğini duyurmasının ardından video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Risklere karşı dikkatli olmaya devam edeceklerini vurgulayan Powell, bu yılın üçüncü çeyreğinde reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin belirgin şekilde yavaşladığına dikkati çekti.

Powell, "Yaz aylarında Delta varyantı nedeniyle yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarındaki artış, seyahat ve eğlence de dahil olmak üzere salgından en olumsuz şekilde etkilenen sektörlerdeki toparlanmayı engelledi. Ekonomik faaliyet, özellikle motorlu taşıt endüstrisinde, arz kısıtları ve darboğazlar nedeniyle de aksadı" dedi.

Powell, COVID-19 vakalarının azalması ve aşılamada kaydedilen ilerlemeyle ekonomik büyümenin bu çeyrekte toparlanması ve yıl genelinde güçlü büyümeyle sonuçlanması gerektiğini dile getirdi.

"Enflasyon hedefin oldukça üzerinde ilerliyor"

İş gücü piyasasındaki koşulların da iyileşmeye devam ettiğini belirten Powell, genel ekonomik faaliyette olduğu gibi COVID-19 vakalarındaki artışla iş gücü piyasasındaki iyileşme hızının da yavaşladığını kaydetti. Powell, söz konusu yavaşlamanın eğlence, konaklama ve eğitim dahil salgına en duyarlı sektörlerde yoğunlaştığını aktardı.

Salgın ve ekonominin normalleşmesiyle ilgili arz ve talep dengesizliklerinin bazı sektörlerde önemli fiyat artışlarına neden olduğuna işaret eden Powell, "Özellikle darboğazlar ve tedarik zinciri aksamaları, üretimin yakın vadede talepteki toparlanmaya ne kadar hızlı yanıt verebileceğini sınırlandırıyor. Sonuç olarak, genel enflasyon, yüzde 2'lik uzun vadeli hedefimizin oldukça üzerinde ilerliyor" diye konuştu.

Powell, arz kısıtlarının beklenenden daha büyük olduğunu ve daha uzun sürdüğünü belirterek, yüksek enflasyonun itici gücünün ağırlıklı olarak salgının neden olduğu bozulmalar olmaya devam ettiğini bildirdi.

"Araçlarımız arz kısıtlarını hafifletemez"

Yüksek enflasyonun bireyler ve aileler için yarattığı zorlukların farkında olduklarını kaydeden Powell, "Araçlarımız arz kısıtlarını hafifletemez" değerlendirmesinde bulundu.

banner341
Powell, arz kısıtlarının kalıcılığını veya enflasyon üzerindeki etkilerini tahmin etmenin çok zor olduğunu vurgulayarak, küresel tedarik zincirlerinin karmaşık olduğunu, normal işlevine döneceğini ancak bunun zamanlamasının oldukça belirsiz olduğunu dile getirdi.

Fed Başkanı Powell, "Enflasyonun seyrinin ya da uzun vadeli enflasyon beklentilerinin, hedefimizle tutarlı seviyelerin önemli ve ısrarlı bir şekilde ötesine geçtiğine dair işaretler görseydik, fiyat istikrarını korumak için araçlarımızı kullanırdık. Ekonominin beklentiler doğrultusunda gelişip gelişmeyeceğini dikkatle izleyeceğiz" dedi.

Varlık alımlarının gelecek yılın ortasında sona ermesi bekleniyor

Varlık alımlarının hızının düşürülmesine ilişkin ise Powell, "Ekonomi beklendiği gibi gelişirse, varlık alımlarının hızındaki benzer düşüşlerin muhtemelen her ay uygun olacağı kanaatindeyiz, bu da varlık alımlarının gelecek yılın ortasında sona ereceği anlamına geliyor" diye konuştu.

Powell, ekonomik görünümdeki değişikliklere göre alımların hızını ayarlamaya hazır olduklarını belirterek, "Bilançomuzun genişlemesi durduktan sonra bile elimizde tutacağımız varlıklar finansal koşulları desteklemeye devam edecek. Bugün varlık alımlarımızı azaltmaya başlama kararımız, faiz oranlarına ilişkin politikamızla ilgili herhangi bir doğrudan sinyal taşımıyor" dedi.

"Faizleri yükseltmenin henüz zamanı değil"

Bu toplantının odağının faiz oranlarını yükseltmek olmadığını, varlık alımlarını azaltmak olduğunu vurgulayan Powell, ekonominin geçen aralıktan bu yana hedefler doğrultusunda önemli ölçüde ilerleme kaydetmesi nedeniyle varlık alımlarını azaltma zamanının geldiğini düşündüklerini ifade etti.

Powell, "Faiz oranlarını yükseltmenin henüz zamanı olduğunu düşünmüyoruz. Maksimum istihdama ulaşmak için alınması gereken yol var" değerlendirmesinde bulundu. Fed Başkanı Powell, iş gücü piyasasına iyileşmesi için daha fazla zaman vermek istediklerini kaydetti.

Arz darboğazları ve yüksek enflasyonun gelecek yıla kadar devam etmesinin beklendiğini belirten Powell, enflasyonun gelecek yılın ikinci veya üçüncü çeyreğinde düşmesinin beklendiğini aktardı.

Powell, faizleri artırma zamanının ekonominin gidişatına bağlı olacağını vurgulayarak, "Sabırlı olabileceğimizi düşünüyoruz. Bir yanıt gerekirse tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

Varlık alım hızını değiştirmek zorunda kalmaları halinde şeffaf olacaklarını belirten Powell, piyasaları şaşırtmayacaklarını ifade etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FBI 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yüzlerce yeni gizli belge açıkladı
FBI 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yüzlerce yeni gizli belge açıkladı
Almanya pandeminin başından beri en yüksek vaka sayısına ulaştı
Almanya pandeminin başından beri en yüksek vaka sayısına ulaştı
BM: "Tsunamiler 10 yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 50'sini tehdit edecek"
BM: "Tsunamiler 10 yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 50'sini tehdit edecek"
Fransa başörtüsüne saygı kampanyasına tahammül edemedi
Fransa başörtüsüne saygı kampanyasına tahammül edemedi
Macron'dan Merkel'e onur nişanı
Macron'dan Merkel'e onur nişanı
Çin'de Delta varyantı alarmı
Çin'de Delta varyantı alarmı
Dendias: Yunanistan, Türk toplumu ile diyalog arzulamaktadır
Dendias: Yunanistan, Türk toplumu ile diyalog arzulamaktadır
BM küresel iklim olaylarındaki veri boşluğunu doldurmak için yeni birim kurdu
BM küresel iklim olaylarındaki veri boşluğunu doldurmak için yeni birim kurdu
Sharma: "İklim finansmanı 2025'e kadar 500 milyar doları aşacak"
Sharma: "İklim finansmanı 2025'e kadar 500 milyar doları aşacak"
ABD'de yoğun bakımlar yeniden doldu
ABD'de yoğun bakımlar yeniden doldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim