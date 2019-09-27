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Poşet çaylar suya plastik partiküller bırakıyor

Poşet çaylar suya plastik partiküller bırakıyor

27 Eylül 2019 Cuma 13:49
Poşet çaylar suya plastik partiküller bırakıyor

McGill Üniversitesi’nde Kanadalı bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, demlenen poşet çayların suya 11.6 milyar mikro partikül ve 3.1 milyar nanopartikül plastik sızdırdığı tesoit edildi. Söz konusu partiküllerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ise henüz bilinmiyor.

Kanada’daki McGill Üniversitesi’nden araştırmacılar, demlenen poşet çayların suya milyonlarca mikro ve nanoplastik parçacığın sızmasına neden olduğunu belirledi. Yapılan araştırmanın raporu, ‘Environmental Science & Technology’ sitesinde yayınlandı.

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Yayınlanan rapora göre demlenmekte olan tek bir poşet çay, 11.6 milyar mikro partikül ve 3.1 milyar nanopartikül plastiği suya sızdırıyor. Uzmanlara göre söz konusu rakamlar, plastik şişelerde satılan sular da dahil olmak üzere diğer yiyecek ve içeceklerde bulunan plastik partiküllerinden çok daha fazla.

Yapılan deneylerde üç farklı poşetli bitki çayı kullanıldı. Söz konusu çaylar 95 derece sıcaklıktaki kaynamış suyun içerisinde beş dakika kadar bekletildikten sonra, araştırmacılar suyu süzerek poşet çayları elektron mikroskopuyla inceledi. İnceleme sonucunda söz konusu nanopartiküllerin poşet çayların poşetinde halihazırda bulunmadığı, demlenme esnasında ortaya çıktığı görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), mikro plastik partiküllerin insan sağlığı üzerinde risk oluşturduğuna dair bir açıklaması bulunmuyor. Ancak Birleşmiş Milletler, çevredeki ve insan vücudundaki plastik yayılımının etkileri üzerine daha detaylı incelemeler yürütülmesi gerektiğini açıkladı. Uzmanlar ise, söz konusu plastik partiküllerin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında henüz hemfikir değil.

Son Güncelleme: 27.09.2019 17:09
Anahtar Kelimeler:
Poşetçay
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