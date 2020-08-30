banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 38°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.306
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8289
EURO
8.6893
Tüp bebek savaşları ve bir doktorun krallığı!
Tüp bebek savaşları ve bir...
Sudan meseleler
Sudan meseleler
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Bana partimi sorma
Bana partimi sorma
banner355

Portland’da Irkçılık Karşıtlarıyla Trump Destekçileri Arasında Çıkan Arbedede 1 Kişi Öldü

Portland, 30 Ağustos 20 : ABD\'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, ırkçılık karşıtı göstericilerle ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri arasında arbede çıktığı, bu sırada 1 kişinin silahla vurularak öldüğü bildirildi.

30 Ağustos 2020 Pazar 13:47
Portland’da Irkçılık Karşıtlarıyla Trump Destekçileri Arasında Çıkan Arbedede 1 Kişi Öldü
banner337
banner351

Portland, 30 Ağustos 20 : ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, ırkçılık karşıtı göstericilerle ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri arasında arbede çıktığı, bu sırada 1 kişinin silahla vurularak öldüğü bildirildi.
Portland'da 3 ayı aşkın süredir protestolarını sürdüren ırkçılık karşıtı göstericiler ile Trump’ı desteklemek için yaklaşık 600 araçlık konvoyda bulunanların karşı karşıya gelmesiyle iki grup arasında arbede yaşandı.
Basına yansıyan görsellerde, Trump’ın destekçilerinin araçlarından göstericilere paintball silahı ile ateş ettiği, protestocuların da çeşitli nesneleri fırlatarak karşılık verdiği görüldü. 
Arbede sırasında 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Ölen kişinin aşırı sağ grup Patriot Prayer’in işaretinin bulunduğu bir şapka taktığı öne sürülürken, olayın iki grup arasındaki arbedeyle bağlantısı araştırılıyor.

banner341
Polis, olası şüphelilerle ilgili bir açıklama yapmadı. 
George Floyd'un 25 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından Portland'da 29 Mayıs'ta başlayan gösteriler halen devam ediyor.
Portland’da 25 Ağustos’ta yaklaşık 200 protestocudan oluşan bir grup gece saatlerinde kentteki polis merkezine yürümüştü. Caddeki bir çöp konteynırını ateşe veren göstericiler, bina etrafında tedbir alan polislere taş, şişe ve benzeri nesneler fırlatmıştı.
(AA/AK/HÖ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de 9, Güney Kore’de 299 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Çin'de 9, Güney Kore’de 299 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Suriye'de Alıkonulanların Yaklaşık 100 Bininden Haber Alınamıyor
Suriye'de Alıkonulanların Yaklaşık 100 Bininden Haber Alınamıyor
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 990 Bini Geçti
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 990 Bini Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 25 Milyon 182 Bini Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 25 Milyon 182 Bini Geçti
Daü İle Warwıck Arasında İş Birliği
Daü İle Warwıck Arasında İş Birliği
Çin'de İki Katlı Restoranın Çökmesi Sonucu Ölenlerin Sayısı 29'a Yükseldi
Çin'de İki Katlı Restoranın Çökmesi Sonucu Ölenlerin Sayısı 29'a Yükseldi
Berlin'de Koronavirüs Önlemleri Protesto Edildi
Berlin'de Koronavirüs Önlemleri Protesto Edildi
Vakalar artıyor Avrupa yeniden kapanıyor
Vakalar artıyor Avrupa yeniden kapanıyor
Zimbabwe'de 11 fil telef oldu
Zimbabwe'de 11 fil telef oldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim