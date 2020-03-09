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Portekiz Ve İspanya, Türkiye İle Ab Arasındaki Sığınmacılarla İlgili Anlaşmanın Genişletilmesinden Yana

PORTEKİZ DIŞİŞLERİ BAKANI AUGUSTO SANTOS DA SİLVA:

Portekiz Ve İspanya, Türkiye İle Ab Arasındaki Sığınmacılarla İlgili Anlaşmanın Genişletilmesinden Yana

PORTEKİZ DIŞİŞLERİ BAKANI AUGUSTO SANTOS DA SİLVA:

09 Mart 2020 Pazartesi 17:14
Portekiz Ve İspanya, Türkiye İle Ab Arasındaki Sığınmacılarla İlgili Anlaşmanın Genişletilmesinden Yana
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PORTEKİZ DIŞİŞLERİ BAKANI AUGUSTO SANTOS DA SİLVA: "TÜRKİYE, DÜNYADA EN FAZLA SIĞINMACIYI BARINDIRAN ÜLKELERDEN BİRİDİR. TÜRKİYE'NİN BU KONUDA BÜYÜK BİR SORUMLULUK GÖSTERDİĞİNİN FARKINDAYIZ VE TÜM ÇABALARINI TANIYORUZ"

Madrid, 9 Mart 20 : İspanya ve Portekiz Dışişleri Bakanları, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 2016'da imzalanan sığınmacılarla ilgili anlaşmanın gözden geçirilip, genişletilebileceğini savundu.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Portekizli mevkidaşı Augusto Santos da Silva ile Madrid'de görüşme yaptı, ardından ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

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Portekiz Dışişleri Bakanı Silva, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı kriziyle ilgili, "Türkiye, dünyada en fazla sığınmacıyı barındıran ülkelerden biridir. Türkiye'nin bu konuda büyük bir sorumluluk gösterdiğinin farkındayız ve tüm çabalarını tanıyoruz.  2016'da imzalanan anlaşma kapsamında büyük çaba gösteren Türkiye'ye bu konudaki desteğimiz kararlı ve açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Portekiz'in AB otoriteleriyle hareket ettiğini kaydeden Silva, "AB Komisyonunun, sığınmacı krizine ilk cevap olarak yaptığı hazırlıklara Portekiz de katılmaktadır." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Laya da Portekizli mevkidaşının görüşlerine katıldığını, göçmen sorununun çözümüne yönelik 5 koldan çalışma yürütülmesini gerekli gördüklerini ifade etti.

Laya, öncelik verdikleri beş başlığı, "göçmenlerin çıkış ülkelerinde kaliteli iş gücü ve istihdamın artırılması, güvenlik açığını kullanan insan tacirlerine karşı ortak kararlılık ve mücadele, sığınmacıların AB ülkelerinde hukuki boyutuyla ve dayanışma çerçevesinde dağılımının sağlanması, AB'ye doğru yasal göç kanallarının açılması ve göçmenlerin yönetimi konusunda Türkiye gibi ülkelerle iş birliği" olarak açıkladı.   

(AA/RU/YIL)
 

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