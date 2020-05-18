banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 39°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101753
ALTIN
386.689
DOLAR
6.8554
STERLİN
8.3468
EURO
7.4305
banner339
Ani ve gayri tabii ölüm (gelişme)
ANİ ÖLÜM
Uyuşturucu zanlıları 4 gün daha tutuklu kalacak
4 GÜN DAHA TUTUKLU KALACALAR
Kamuda normal çalışma sistemine dönülüyor
NORMALLEŞME SÜRECİ
Deniz anası tehlikesine dikkat!
ÖNEMLİ UYARI!

Portekiz\'de Kademeli Normalleşmede İkinci Aşama Başladı

PORTEKİZ BAŞBAKANI ANTONİO COSTA:  

18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:52
Portekiz\'de Kademeli Normalleşmede İkinci Aşama Başladı
banner337
banner345

PORTEKİZ BAŞBAKANI ANTONİO COSTA:  "KORKUMUZU YENMEK ZORUNDAYIZ. BUNU GÜVENEREK VE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMADAN YAPMALIYIZ" 
 "EĞER GEREKİRSE YAZ BOYUNCA DİSKOLAR VE BARLAR KAPALI KALMAYA DEVAM EDEBİLİR"
Madrid, 18 Mayıs 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkisini hafifletmek için kademeli normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçen Portekiz'de halka moral vermeyi amaçlayan Başbakan Antonio Costa, bugün açılan kafeteryalardan birinin terasında oturup kahve içti.
Kahvaltısını Lizbon'ın Benfica Mahallesi'nde bir kafeteryanın terasında yapan Costa, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Korkumuzu yenmek zorundayız. Bunu güvenerek ve tedbiri elden bırakmadan yapmalıyız." dedi.
Costa, Kovid-19'un yarattığı ekonomik krizin "hızlı bir şekilde geçmeyeceğini" vurgulayarak, "Maliye Bakanlığının verilerine göre 2019'un rakamlarına 2022'den önce dönemeyeceğiz ama doğru kararları almamız halinde ekonomik toparlanmanın olacağı konusunda iyimserim." şeklinde konuştu.
Kademeli normalleşme süreci kapsamında restoran ve kafeteryaların bugünden itibaren teraslarını yüzde 50 kapasite ile açtıklarını belirten Costa, diğer eğlence mekanlarının ne zaman açılacağına dair bir tarih veremeyeceğini ifade etti.

banner341
Costa, "Eğer gerekirse yaz boyunca diskolar ve barlar kapalı kalmaya devam edebilir." açıklamasında bulundu.
PLAJLAR 6 HAZİRAN'DA AÇILACAK
Portekiz'de plajların 6 Haziran'da açılmasının öngörüldüğü dile getiren Costa, "Plajlar özel bir risk teşkil etmiyor. Yanınızda polisle tatile veya plaja gidemezsiniz. Plajlar bir eğlence yeridir. Güneş şemsiyesi ve şezlonglar arasında 3 metre mesafe bulunması ve her şemsiyede 5'ten fazla kişinin olmaması gerekir." dedi.
Toplu taşıma araçlarında ve kapalı yerlerde maske kullanmanın zorunlu olduğu Portekiz'de ikinci aşama ile birlikte 400 metrekareden küçük olan tüm dükkanlar da bugün açıldı. Ayrıca lise öğrencileri de bu sabah okullarına geri döndü.
Portekiz'de Kovid-19'dan şimdiye kadar 1218 kişi hayatını kaybederken, ülkede toplam vaka sayısı 29 bin 36 olarak açıklandı. 
(AA/ÖZ/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Kovid-19 Belirtileri Arasına Tat Ve Koku Alma Kaybı Da Eklendi
İngiltere'de Kovid-19 Belirtileri Arasına Tat Ve Koku Alma Kaybı Da Eklendi
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19 Vakaları Artıyor
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19 Vakaları Artıyor
Abd, X-37b Uçağını Uzaya Yolladı
Abd, X-37b Uçağını Uzaya Yolladı
Nijerya'da etnik çatışma: 38 ölü
Nijerya'da etnik çatışma: 38 ölü
Nijerya'da bir ayda 350 Boko Haram üyesi öldürüldü
Nijerya'da bir ayda 350 Boko Haram üyesi öldürüldü
Filistin asıllı vekillerden Netanyahu'ya tepki
Filistin asıllı vekillerden Netanyahu'ya tepki
Yemen açıklarında İngiliz gemisi saldırıya uğradı
Yemen açıklarında İngiliz gemisi saldırıya uğradı
Namazgah Camii yakınında iki molotofkokteyli bulundu
Namazgah Camii yakınında iki molotofkokteyli bulundu
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı
Libya Ordusu'ndan Vatiyye Hava Üssü’ne hava operasyonları
Libya Ordusu'ndan Vatiyye Hava Üssü’ne hava operasyonları

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim