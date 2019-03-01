Portekiz'de cinayete kurban giden kadınlar için ulusal yas ilan edildi

Portekiz'de kadın cinayetlerinin son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından hükümet bir günlük ulusal yas ilan etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde, 7 Mart'ta, ulusal yas kapsamında ülkedeki tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilecek.

Kadın hakları derneklerine göre Portekiz'de 2019 yılının ilk 2 ay dolmadan 11 kadın cinayete kurban gitti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine oranla iki kat daha fazla. 2017 yılındaysa öldürülen kadın sayısı 12.

Portekiz Başkanlık Bakanı Mariana Vieira da Silva, 7 Mart için ilan edilen ulusal yas günü ile ilgili "Bugün öldürülen kadınları anmanın yanı sıra bu cinayetlerin bir son bulması için neler yapabileceklerimizi masaya yatırmalıyız" diye konuştu.

Mahkemeden skandal açıklama: 19'uncu yüzyılda sembolik cezalar veriliyordu

Cinayetlerin sayısının artması halkı da sokağa döktü. Son haftalarda meydanlara inen yüzlerce kişi hükümeti harekete geçmeye çağırırken, cinayetlerle ilgili cinsiyetçi karar alındığını savunarak yargıyı da protesto etti.

Kadın hakları derneklerinden UMAR Başkanı Jose Magalhaes, hükümetin ulusal yas günü kararını olumlu karşılamasına rağmen karamsar konuştu. Magalhaes, "Soruna çözüm aramak için bir yanda hükümet doğru yolda bir adım atmış olsa bile, yargı sisteminin tam tersi istikamette gittiğini görüyoruz." dedi. Yargıçlar ayrıca 19'uncu yüzyılda Portekiz'de eşini aldatma yüzünden öldürenlere sembolik cezalar verilmesini da hatırlattı.

2017 de görülen bir davada mahkeme, eşini öldüren bir adamın cezasını "aldatıldığı" gerekçesiyle hafifletmişti. Temyiz Mahkemesi yargıçları, duruşma sırasında "İncil'de aldatma suçunun ölümle cezalandırılması gerektiği yazıyor" kutsal kitabı referans göstermişti.