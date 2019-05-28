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Porsche\'ye Baskın

ALMAN OTOMOBİL ÜRETİCİSİ PORSCHE\'YE AİT BÜROLARA VE BAZI MALİ MÜŞAVİRLERİN EVİNE RÜŞVET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA İDDİASIYLA BASKIN YAPILDI

Porsche\'ye Baskın

ALMAN OTOMOBİL ÜRETİCİSİ PORSCHE\'YE AİT BÜROLARA VE BAZI MALİ MÜŞAVİRLERİN EVİNE RÜŞVET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA İDDİASIYLA BASKIN YAPILDI

28 Mayıs 2019 Salı 16:01
Porsche\'ye Baskın

ALMAN OTOMOBİL ÜRETİCİSİ PORSCHE'YE AİT BÜROLARA VE BAZI MALİ MÜŞAVİRLERİN EVİNE RÜŞVET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA İDDİASIYLA BASKIN YAPILDI

Berlin, 28 Mayıs 19 : Almanya'nın lüks otomobil üreticisi Porsche'ye ait bürolar ve bazı mali müşavirlerin evine "rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiaları" nedeniyle baskın yapıldığı bildirildi.

Stuttgart savcılığından yapılan açıklamada, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla Porsche'ye ait bürolara ve bazı mali müşavirlerin evine baskın düzenlendiği ifade edildi.

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Açıklamada, Stuttgart Şirket Denetleme Dairesinden bir yetkilinin devam eden vergi denetimi sırasında, şirketin vergi danışmanına gizli bilgiler verdiği ve bunun karşılığında haksız kazanç elde ettiği suçlaması bulunduğu vurgulandı.

Baden Württemberg eyalet polisi ile yapılan baskında bazı belgelere el konulduğu ve incelenmek üzere savcılığa götürüldüğü belirtildi.

Bild gazetesinde yer alan haberlerde de Porsche'nin eski iş yeri temsilcisi Uwe Hück hakkında haksız kazanç elde ettiği iddiaları bulunduğu ve evine yapılan baskınlarda Hück'ün kazanç belgelerinin incelendiği iddia edildi.

Haberde Hück dışında 5 kişi hakkında daha soruşturma açıldığı belirtildi.

(AA/AK/HÖ)

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