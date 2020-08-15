Pompeo,Dendias ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile Dendias arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakan Pompeo ile Bakan Dendias güçlü ABD-Yunan ikili ilişkilerini ve Doğu Akdeniz'deki tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği konusunu ele aldılar." ifadesine yer verildi.

YUNAN BAKANDAN İYİMSER MESAJ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Viyana'da yaptığı görüşme sonrasında Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili iyimser mesajlar verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada soğukkanlı davranılması ve uluslararası hukuka uyulması durumunda çatışma yaşanmayacağını umduğunu söyledi.

Dendias gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umuyorum ki herkesin aklını başına alması ve uluslararası hukuka uygun davranması durumunda herhangi bir çatışma yaşanmayacaktır" diye konuştu. Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Herşeye çözüm bulunabilir. Ama bu, Türklere sormanız gereken bir konu" diye konuştu.

Dendias, ne yapılması gerektiğine dair ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir mutabakat sağlanıp sağlanmadığına yönelik bir soru karşısında "samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini" ve "olanların izahı konusunda ikisinin de net bir fikri olduğunu" söyledi.

ÇAVUŞOĞLU-POMPEO GÖRÜŞMESİ PAZAR GÜNÜ

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele alacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki bakan, pazar günü Dominik Cumhuriyeti'nde bir araya gelerek, Doğu Akdeniz'de yaşanan son durumu değerlendirecek.