banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
460.816
DOLAR
7.3653
STERLİN
9.6444
EURO
8.7151
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
banner355

Pompeo,Dendias ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında Viyana'da yapılan görüşmede Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düşürülmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 07:50
Pompeo,Dendias ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü
banner337
banner351

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile Dendias arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakan Pompeo ile Bakan Dendias güçlü ABD-Yunan ikili ilişkilerini ve Doğu Akdeniz'deki tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği konusunu ele aldılar." ifadesine yer verildi.

YUNAN BAKANDAN İYİMSER MESAJ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Viyana'da yaptığı görüşme sonrasında Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili iyimser mesajlar verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada soğukkanlı davranılması ve uluslararası hukuka uyulması durumunda çatışma yaşanmayacağını umduğunu söyledi.

banner341
Dendias gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umuyorum ki herkesin aklını başına alması ve uluslararası hukuka uygun davranması durumunda herhangi bir çatışma yaşanmayacaktır" diye konuştu. Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Herşeye çözüm bulunabilir. Ama bu, Türklere sormanız gereken bir konu" diye konuştu.

Dendias, ne yapılması gerektiğine dair ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir mutabakat sağlanıp sağlanmadığına yönelik bir soru karşısında "samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini" ve "olanların izahı konusunda ikisinin de net bir fikri olduğunu" söyledi.

ÇAVUŞOĞLU-POMPEO GÖRÜŞMESİ PAZAR GÜNÜ

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele alacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki bakan, pazar günü Dominik Cumhuriyeti'nde bir araya gelerek, Doğu Akdeniz'de yaşanan son durumu değerlendirecek.

banner360
Son Güncelleme: 15.08.2020 09:19
Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizDendiasPompeo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belarus’ta Protestocuların Hükümet Binası Önündeki Eylemi Sona Erdi
Belarus’ta Protestocuların Hükümet Binası Önündeki Eylemi Sona Erdi
Belarus’ta Protestocuların Hükümet Binası Önündeki Eylemi Sona Erdi
Belarus’ta Protestocuların Hükümet Binası Önündeki Eylemi Sona Erdi
Bmgk İran'a Yönelik Silah Ambargosunu Uzatmayı Reddetti
Bmgk İran'a Yönelik Silah Ambargosunu Uzatmayı Reddetti
Bmgk İran'a Yönelik Silah Ambargosunu Uzatmayı Reddetti
Bmgk İran'a Yönelik Silah Ambargosunu Uzatmayı Reddetti
Filistin Ulusal Konseyi: Bae'nin İsrail İle Normalleşmesi, Filistin Davasına Açık Bir Saldırı
Filistin Ulusal Konseyi: Bae'nin İsrail İle Normalleşmesi, Filistin Davasına Açık Bir Saldırı
Filistin Ulusal Konseyi: Bae'nin İsrail İle Normalleşmesi, Filistin Davasına Açık Bir Saldırı
Filistin Ulusal Konseyi: Bae'nin İsrail İle Normalleşmesi, Filistin Davasına Açık Bir Saldırı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 14 Milyonu Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 14 Milyonu Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 14 Milyonu Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 14 Milyonu Geçti
Pentagon,
Pentagon, "tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü" Kurdu

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim