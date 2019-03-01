Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103997
ALTIN
225.188
DOLAR
5.3460
STERLİN
7.0703
EURO
6.0873
Ercan'da kaçak sigara
ERCAN'DA KAÇAK SİGARA
Tartıştığı kişinin aracının camını kırdı
TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ARACININ CAMINI KIRDI
Üzerinde uyuşturucu bulundu
ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner282

Pompeo: "hindistan İle Pakistan Arasındaki Meseleyle Çok Yakından İlgileniyoruz Ve İlgilenmeyi Sürdüreceğiz"

Ankara, 1 Mart 19 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin azaltılması için

Pompeo: "hindistan İle Pakistan Arasındaki Meseleyle Çok Yakından İlgileniyoruz Ve İlgilenmeyi Sürdüreceğiz"

Ankara, 1 Mart 19 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin azaltılması için

01 Mart 2019 Cuma 11:08
Pompeo:

Ankara, 1 Mart 19 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin azaltılması için "çok çalıştığını" söyledi. 

India Today'ın haberine göre, Filipinler'i ziyaret eden Pompeo, burada Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin değerlendirmede bulundu. 

İki ülke arasında son günlerde yaşanan gerilimin azaltılması ve diyalog süreci için "çok çalıştıklarını" ifade eden Pompeo, "Hindistan ile Pakistan arasındaki meseleyle çok yakından ilgileniyoruz ve ilgilenmeyi sürdüreceğiz." dedi. 

Pompeo, Hindistan ve Pakistan liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını, her iki ülkeye, riski arttıracak herhangi bir eylemden kaçınma ve sükûnet çağrısında bulunduğunu kaydetti.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgulamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya, taraflara itidal telkin etmişti.

(AA/RU/ÖK)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moldova'da Koalisyon Hükümeti Arayışı
Moldova'da Koalisyon Hükümeti Arayışı
Pakistan, Hindistan'ın Onur Konuğu Olduğu Abu Dabi'deki İit Toplantısına Katılmama Kararı Aldı
Pakistan, Hindistan'ın Onur Konuğu Olduğu Abu Dabi'deki İit Toplantısına Katılmama Kararı Aldı
Vietnam'dan anlaşmasız ayrılan Trump ve Kim tekrar görüşebilir
Vietnam'dan anlaşmasız ayrılan Trump ve Kim tekrar görüşebilir
Hindistan, Pakistan'ın elindeki savaş pilotunun iade edilme kararından memnun
Hindistan, Pakistan'ın elindeki savaş pilotunun iade edilme kararından memnun
Youtube'dan pedofiliye karşı milyonlarca çocuk videosuna yorum engeli
Youtube'dan pedofiliye karşı milyonlarca çocuk videosuna yorum engeli
Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferine “Cemal Kaşıkçı“ şartı
Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferine “Cemal Kaşıkçı“ şartı
Pentagon'un Afganistan barış planı basına sızdı
Pentagon'un Afganistan barış planı basına sızdı
Afet yönetiminde tecrübeli ülke Japonya, Butan'da deprem dayanıklılık testi gerçekleştiriyor
Afet yönetiminde tecrübeli ülke Japonya, Butan'da deprem dayanıklılık testi gerçekleştiriyor
Musul'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı
Musul'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı
ABD, Usame Bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu
ABD, Usame Bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim