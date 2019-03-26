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Pompeo\'dan Golan Tepeleri Tepkilerine Yanıt

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO: 

Pompeo\'dan Golan Tepeleri Tepkilerine Yanıt

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO: 

26 Mart 2019 Salı 15:55
Pompeo\'dan Golan Tepeleri Tepkilerine Yanıt

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO:  "BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİ KUDÜS'E TAŞIMA KARARIMIZI ALDIĞIMIZ ZAMANI DA HATIRLIYORUM. HER BİR KONUDA SAHADAKİ GERÇEKLERİ BAZ ALIYORUZ VE DİĞER ÜLKELERİN DE BİZE KATILARAK BU DURUMUN ÖNEMİNİ ANLAMASINI UMUT EDİYORUZ"

Washington, 26 Mart 19 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan etmesinin ardından Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden gelen tepkiler hakkında "Üzüldüm fakat şaşırmadım." dedi.

Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Kanada'nın Golan Tepeleri kararına tepki göstermesini nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna Pompeo, "Üzüldüm fakat şaşırmadım." cevabını verdi. 

Pompeo, şöyle konuştu:

"Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıma kararımızı aldığımız zamanı da hatırlıyorum. Her bir konuda sahadaki gerçekleri baz alıyoruz ve diğer ülkelerin de bize katılarak bu durumun önemini anlamasını umut ediyoruz. Bu bahsettiğiniz bir avuç ülkeyle görüşmelerimiz sürecek."

Pompeo, "Güçlü ülkeler istedikleri toprakları uluslarası hukuka rağmen alabilirler mi?" şeklinde bir soruyu da "Kesinlikle hayır fakat bu çok özel bir durum. İsrail savunma yapıyor." ifadeleriyle yanıtladı. 

TRUMP'IN GOLAN TEPELERİ KARARI

Trump'ınGolan Tepeleri açıklaması, kamuoyunda büyük tepki toplamaya devam ediyor. 

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Türkiye, İngiltere, Rusya, Kanada, Arap Birliği ve diğer birçok ülke ve uluslararası kurum, ABD yönetiminin tek taraflı kararını tanımadığını açıklamıştı.

Dün, Trump ve İsrail Başbakanı BinyaminNetanyahu, Beyaz Saray'da ortak düzenledikleri basın toplantısında Golan Tepeleri konusundaki kararlarını açıklamıştı.

"Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalayan Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

 

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