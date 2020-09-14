Pompeo, Abd\'nin Pekin Büyükelçisi\'nin Görevden Ayrılacağı Sinyalini Verdi

Pekin, 14 Eylül 20 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medyada ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ın görevinden ayrılacağının sinyalini verdi.

Pompeo, Twitter hesabında Branstad'a 3 yılı aşkın süre boyunca verdiği hizmetten ötürü teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı paylaşımında ayrıca Branstad'ın, ABD-Çin ilişkilerinin, sonuç odaklı, mütekabil ve adil hale getirilmesi amacıyla dengelenmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Terry Branstad'ın eylül ayında Çin'in resmi People's Daily gazetesinde yayınlanmasını arzu ettiği makalenin geri çevrilmesi tartışma yaratmıştı.



Branstad, makalede Çin hükümetini son yıllarda ABD'nin açık sözlülüğünden "faydalanmakla" itham ediyordu.People's Daily gazetesi, makaleyi "gerçeklerle bağdaşmadığı" gerekçesiyle yayınlamayı reddettiklerini duyurmuştu.(AA/AK/ŞEB)