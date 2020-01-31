Pompeo: "ukrayna'nın Nato'ya Üye Olma Yönündeki Girişimlerini Destekliyoruz"

Kiev, 31 Ocak 20 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ukrayna'nın NATO'ya üye olma ve Avrupa Birliğiyle (AB) yakınlaşma yönündeki girişimlerini desteklediklerini söyledi.

Pompeo ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'deki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın özgürlük ve demokrasi için mücadele ettiğini vurgulayan Pompeo, "Ukrayna, sadece coğrafi olarak Avrupa'nın kalbi değil aslında Doğu Avrupa ve otoriterlik arasında bir kaledir." ifadesini kullandı.

Pompeo, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlama yönündeki çabalarına önem verdiklerini vurgulayarak, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olma ve AB ile yakınlaşma yönündeki çabalarını destekliyoruz." dedi.

Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından düşürüldüğünü hatırlatan Pompeo, İran'ın bu olaydan sorumlu tutulması konusunda yardımcı olacaklarını dile getirdi.

"ABD, KİLİT MÜTTEFİKİMİZ"



Zelenskiy de Pompeo'nun Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaretin önemine işaret ederek, "ABD, ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda kilit müttefikimiz ve bu hep böyle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin 2020'de Ukrayna'da çeşitli alanlarda yardım programlarını uygulayacağını aktaran Zelenskiy, "ABD, Ukrayna'ya güvenlik alanında 365 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 700 milyon dolarlık yardım yapacak." ifadesini kullandı.Ukrayna'nın ABD ile savunma alanında iş birliği yaptığına dikkati çeken Zelenskiy, "Ada" sınıfı devriye botlarını satın almaya hazır olduklarını vurguladı.Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'nın doğusundaki krizi ve Kırım'ın ilhakı meselesinde daha aktif olması gerektiğini kaydetti.(AA/AK/HÖ)