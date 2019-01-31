Pompeo: Kim ve Trump'ın ikinci zirvesi Asya’da bir yerlerde yapılacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Başkan Donald Trump’ın şubat ayının sonlarında “Asya’da bir yerlerde” zirve için buluşacağını duyurdu.

ABD basınına yaptığı açıklamasında Pompeo, iki lider arasındaki ikinci zirvenin hazırlıklarının devam ettiğini belirtti. Pompeo, “Görüşmeler için bir ekip hazırlıyorum. Bu ekip yarımadanın nükleerden arındırılmasının yanı sıra Kuzey Kore halkının daha parlak bir geleceğe kavuşması için de zemin hazırlayacak” dedi.

Pompeo görüşmenin yapılacağı yer hakkında net bir şey söylemedi. Diğer yandan Vietnam’dan gelen açıklamalara göre, ülkede olası bir zirvenin yapılacağına dair bir bilgi olmadığını fakat böyle bir durumda Kim ve Trump zirvesini memnuniyetle ağırlayabilecekleri belirtildi.

Trump ve Kim’in Haziran 2018'de yaptığı ilk zirvenin adresi olan Singapur, ikinci görüşmeler için de olası seçenekler arasında yer alıyor.