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Pompeo'dan yeni Lübnan hükümetine reform çağrısı

Pompeo, Lübnan'da Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo'dan yeni Lübnan hükümetine reform çağrısı

Pompeo, Lübnan'da Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

23 Ocak 2020 Perşembe 07:49
Pompeo'dan yeni Lübnan hükümetine reform çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, protestoların Lübnan halkının ulusal çıkarlara göre hareket isteğini ortaya koyduğunu belirterek, "Lübnan'da sadece gerçek ve somut reformlar ile kararlı bir hükümet yatırımcı güvenini geri kazanabilir ve uluslararası yardımların kilidini açabilir.” ifadesini kullandı.
LÜBNAN'DA HİZBULLAH DESTEKLİ HASSAN DİYAB HÜKÜMETİ KURULDU 
Pompeo, Lübnan'da Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümete ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Atılacak siyasi adımlar ve Lübnan halkının reform ve yolsuzlukla mücadele talebinin, yeni hükümet için bir "test" niteliğinde olduğunu vurgulayan Pompeo, şunları kaydetti:

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"Birleşik, mezhepçi olmayan ve büyük ölçüde barışçıl olarak son üç aydır süren protestolar, Lübnan halkının siyasi liderlerinin partizan çıkarlarını bir kenara koyma ve ulusal çıkarlara göre hareket etme isteklerini yansıtmaktadır. Lübnan'da sadece gerçek ve somut reformlar ile kararlı bir hükümet yatırımcı güvenini geri kazanabilir ve uluslararası yardımların kilidini açabilir.”
Öte yandan, Lübnan hükümeti ve Lübnan güvenlik güçlerine barışçıl protestolara katılan vatandaşların güvenliğini garanti altına alınması çağrısında da bulunan Pompeo, "Şiddet ve kışkırtıcı eylemlerin sivil söylemde yeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

 

Son Güncelleme: 23.01.2020 11:17
Anahtar Kelimeler:
Pompeo Lübnan çağrı
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