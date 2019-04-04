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Pompeo'dan Türkiye'ye Suriye uyarısı: Askeri harekatın 'yıkıcı' sonuçları olur

Pompeo'dan Türkiye'ye Suriye uyarısı: Askeri harekatın 'yıkıcı' sonuçları olur

04 Nisan 2019 Perşembe 08:12
Pompeo'dan Türkiye'ye Suriye uyarısı: Askeri harekatın 'yıkıcı' sonuçları olur

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna saldırı düzenlemesinin "yıkıcı" sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya gelmesinin ardından Amerikan dışişlerinden yapılan açıklamada Pompeo'nun bölgeyle ilgili halihazırda süren müzakereleri destekleme açıklamasında bulunduğu fakat Türkiye'nin tek taraflı askeri müdahalesi konusunda uyardığı vurgulandı.

NATO'nun 70. yıl kutlamaları nedeniyle Washington'da bulunan Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı ile buluşmadan önde konuşma yaptığı bir forumda ABD'nin Suriye konusunda net bir politikası olup olmadığı yönündeki bir soruya "Hayır ve sorunun kaynağı da bu" cevabını vermişti.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pompeo'nun Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alma planının iptali konusunda da bastırdığı vurgulandı.

S-400 sistemi nedeniyle ABD pazartesi günü Türkiye'nin F-35 üretim programındaki yerini askıya almıştı.

Açıklamada ayrıca Pompeo'nun Türkiye'de tutuklu bulunan Amerikan konsolosluğu çalışanları ve çifte vatandaşlık sahibi NASA çalışanı Serkan Gölge ile ilgili endişeleri paylaştığı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Pompeo Türkiye Uyarı
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