banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
sisli
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1107
ALTIN
469.308
DOLAR
7.4917
STERLİN
9.7168
EURO
8.8108
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Bu sektörün torpili kimden!
Bu sektörün torpili kimden!
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
banner364

Pompeo'dan Güney Amerika Ülkelerine “venezuela Yönetimine Baskı“ Ziyareti

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO'NUN BREZİLYA, KOLOMBİYA, SURİNAME VE GUYANA'YA GİDEREK BU ÜLKELERİN DEVLET BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

17 Eylül 2020 Perşembe 09:34
Pompeo'dan Güney Amerika Ülkelerine “venezuela Yönetimine Baskı“ Ziyareti
banner337
banner351

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine baskı oluşturmak maksadıyla Güney Amerika'daki 4 ülkeye ziyaret gerçekleştirecek. 
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun Brezilya, Kolombiya, Suriname ve Guyana'ya giderek bu ülkelerin devlet başkanları ve bölgedeki petrol şirketleriyle görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Brezilya'da Venezuela'dan kaçan mültecileri ziyaret etmesi planlanan Pompeo'nun ayrıca Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile bir araya gelerek Maduro hükümetine karşı iş birliğini arttırma çağrısı yapacağı kaydedildi.
Bununla birlikte Pompeo'nun Brezilya ziyaretinin ardından Guyana'ya giderek yeni seçilen Devlet Başkanı Irfaan Ali ve kabinesi ile bir araya geleceği belirtilirken, orada bulunan petrol şirketleriyle de görüşeceği ifade edildi.

banner341
Açıklamada, "Bu ziyaret ABD'nin demokrasiyi savunmaya, Covid-19 salgını ile sarsılan ekonomilerimizi güçlendirmeye ve bölgesel tehditlere karşı güvenliği güçlendirmek konusundaki kararlılığını göstermektedir." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Venezuela'nın bölge ülkelere sadece mülteci göndermediğini ayrıca güvenlik sorunu oluşturduğu savunulan açıklamada, "Uyuşturucuyu yasaklamaya çalışıyoruz ve buna pek çok varlığımızı koyduk ve tüm Karayip ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bunlar nereden geliyor? Şu anda faaliyetlerin çoğu Venezuela'da merkezlenmiş görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
(AA/AK/ŞEB)
 

banner360
Son Güncelleme: 17.09.2020 09:48
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas MaduroABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Donanma Gücünü 355 Geminin Üzerine Çıkaracak
ABD Donanma Gücünü 355 Geminin Üzerine Çıkaracak
Libya Başbakanı Serrac, Ekim Sonunda Görevini Devredeceğini Açıkladı
Libya Başbakanı Serrac, Ekim Sonunda Görevini Devredeceğini Açıkladı
Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler
Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler
İsrail'in Bae Ve Bahreyn'le Yaptığı Anlaşmalarda “iki Devletli Çözüm“ Yok, “yüzyılın Anlaşması“ Var
İsrail'in Bae Ve Bahreyn'le Yaptığı Anlaşmalarda “iki Devletli Çözüm“ Yok, “yüzyılın Anlaşması“ Var
İran'dan ABD Başkanı Trump'a “Saddamlı“ Yanıt
İran'dan ABD Başkanı Trump'a “Saddamlı“ Yanıt
İngiltere Başbakanı Johnson Ab'yi
İngiltere Başbakanı Johnson Ab'yi "iyi Niyetli Olmamakla" Suçladı
Beyaz Saray: “Sürü Bağışıklığı Hiçbir Zaman Kovid-19 Stratejimiz Olmadı“
Beyaz Saray: “Sürü Bağışıklığı Hiçbir Zaman Kovid-19 Stratejimiz Olmadı“
Arap Halklarından İsrail'le Normalleşme Karşıtı İmza Kampanyasına 1 Milyon Destek
Arap Halklarından İsrail'le Normalleşme Karşıtı İmza Kampanyasına 1 Milyon Destek
ABD'de Ötücü Kuşların Kitlesel Ölümleri Yetkilileri Harekete Geçirdi
ABD'de Ötücü Kuşların Kitlesel Ölümleri Yetkilileri Harekete Geçirdi
ABD Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi: Maske, Kovid-19'a Karşı Aşıdan Daha Garantili
ABD Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi: Maske, Kovid-19'a Karşı Aşıdan Daha Garantili

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim