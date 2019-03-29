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Pompeii'de fast food'un 2 bin yıllık atası ortaya çıktı

Pompeii'de fast food'un 2 bin yıllık atası ortaya çıktı

29 Mart 2019 Cuma 07:44
Pompeii'de fast food'un 2 bin yıllık atası ortaya çıktı

İtalya'daki Pompeii antik kentinde yapılan kazılardaki buluntular, ayak üstü atıştırma kültürü tarihinin 2 bin yıl önceye gittiğini ortaya koydu. Arkeologlar, Antik Romalılar tarafından 'thermopolium' olarak adlandırılan ve ayak üstü yemek yenilen mekanlardan birini gün yüzüne çıkardı. İyi korunmuş fresklere sahip olan 'thermopolium'un 2 bin yıllık olduğunu tahmin ediliyor.

Pompeii Antik kentin kuzeyindeki Regio V alanında yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan 'thermopolium', kentte yaşayanlar tarafından ayak üstü birşeyler yemek veya evlerinde nadiren yemek pişirme imkanı olan fakir insanlar tarafından bir şeyler atıştırmak ya da içmek için kullanılıyordu.

Menülerinde ise tuzlu balık, pişmiş peynir, mercimek, ekmek ve baharatlı şarap bulunuyordu.Pompeii Arkeolojik Alanı Direktörü Massimo Osanna, buluntuyu "Bankının üzerindeki fresklerle 2 bin yıllık bir thermopolium gün yüzüne çıktı" sözleriyle duyurdu.

Antik kentin farklı yerlerinde 150 kadar thermopolium bulunuyor. Antik Roma'da bu tip mekanlara özellikle liman kentleri gibi hareketliliğin çok olduğu bölgelerde rastlanıyor.

Pompeii, MS.79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması nedeniyle kentte yaşayan 2 binden fazla insanla beraber lavlar altında kaldı. 1748 yılında arkeojik kazıların başladığı Pompeii Antik Kenti UNESCO'nun dünya mirası listesinde bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Pompeii Fast Food Atası
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