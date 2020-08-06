banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1059
ALTIN
480.295
DOLAR
7.2321
STERLİN
9.7595
EURO
8.5687
Devletin özel hastane envanteri yok!
Devletin özel hastane envanteri yok!
“Bu yükü artık çekemiyoruz”
“Bu yükü artık çekemiyoruz”
Savaşa doğru
Savaşa doğru
Çanlar Tatar için fena çalıyor
Çanlar Tatar için fena çalıyor
banner355

Polonya\'da Cumhurbaşkanı Duda\'nın İkinci Dönemi Başladı

Varşova, 6 Ağustos 20 : Polonya\'da cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci kez kazanan Andrzej Duda, parlamentoda yemin ederek resmen görevine başladı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 14:39
Polonya\'da Cumhurbaşkanı Duda\'nın İkinci Dönemi Başladı
banner337
banner351

Varşova, 6 Ağustos 20 : Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci kez kazanan Andrzej Duda, parlamentoda yemin ederek resmen görevine başladı.
Duda, parlamentoda düzenlenen yemin törenindeki konuşmasında, kampanya döneminin sebep olduğu siyasi ayrışmaların geride bırakılması gerektiğini ve kendisinin ulusal birliğin sağlanması için toplumdaki tüm siyasi oluşumlarla iş birliğine hazır olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde aile politikası ve iş imkanlarının artırılması konusunda çalışmalar yapacağını vurgulayan Duda, ülkesinin transatlantik iş birliği ve enerji güvenliğinin sağlanması konusuna da önem vereceğini ifade etti.

banner341
12 Temmuz'da düzenlenen seçimde, iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Duda oyların yüzde 51,21'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.
Rakibi, Sol Liberal ve Yeşiller'in oluşturduğu Civic Platformun (PO) desteklediği Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski ise yüzde 48,79 oy almıştı.
(AA/ÖZ/ÖK)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de Yasa Dışı İlaç Üretmekle Suçlanan Kanadalı İdama Mahkum Edildi
Çin'de Yasa Dışı İlaç Üretmekle Suçlanan Kanadalı İdama Mahkum Edildi
Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 19 Milyonu Aştı
Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 19 Milyonu Aştı
Ab'den Lübnan'a 33 Milyon Avro Destek
Ab'den Lübnan'a 33 Milyon Avro Destek
Afganistan'da Bombalı Saldırıda 7 Sivil Öldü
Afganistan'da Bombalı Saldırıda 7 Sivil Öldü
Uzmanından
Uzmanından "çocukların Dijital Ekrandan Uzak Tutulması" Uyarısı
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 871 Bini Geçti
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 871 Bini Geçti
Sudan'da şiddetli yağış ve fırtınada can kaybı 10'a yükseldi
Sudan'da şiddetli yağış ve fırtınada can kaybı 10'a yükseldi
Facebook Trump'ın paylaşımını sildi
Facebook Trump'ın paylaşımını sildi
Dünya Bankası'ndan Lübnan'a destek mesajı
Dünya Bankası'ndan Lübnan'a destek mesajı

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim