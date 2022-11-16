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Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye düşen füze 2 can aldı

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füze düştü. Patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Estonya, Litvanya ve Rusya'dan art arda açıklamalar yapıldı.

16 Kasım 2022 Çarşamba 12:24
Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye düşen füze 2 can aldı

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.

Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı.

Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Art arda açıklamalar

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’ya düştüğü iddia edilen Rus füzelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır” dedi.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Polonya’ya düştüğü iddia edilen Rus füzelerinin ardından yaptığı açıklamada, Polonya ile "yakın temas halinde" olduklarını belirterek, “NATO topraklarının her bir karışı savunulmalıdır” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise olayın kasıtlı bir provokasyon olduğu belirtilerek, “Polonya medyası ve yetkililerinin Przewodow yerleşim alanına Rus füzelerinin düştüğü iddiasıyla ilgili açıklamaları, durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyondur. Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadı” ifadeleri kullanıldı.

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