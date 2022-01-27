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Polonya, göçmen krizi yaşanan Belarus sınırına duvar örmeye başladı

Polonya Sınır Muhafızları, Polonya-Belarus sınırına 186 kilometrelik duvar inşasına başlandığı ve duvarın haziran sonuna kadar tamamlanmasının planladığını duyurdu.

27 Ocak 2022 Perşembe 08:50
Polonya, göçmen krizi yaşanan Belarus sınırına duvar örmeye başladı

Sınır Muhafızları ayrıca yıl başından bu yana 800'den fazla kişinin sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalıştığını, yasa dışı geçişlerde artış gözlendiğini bildirdi.

Duvarın 5 buçuk metre yüksekliğe sahip olacağı, inşasında 50 ton çelik kullanılacağı, tel örgüyle destekleneceği, son teknoloji elektronik ve kamera sistemleriyle donatılacağı, ayrıca 22 kapıya sahip olacağı açıklanmıştı.

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Polonya'nın inşasına başladığı duvarın, hem Polonya'ya hem de Avrupa'ya yasa dışı göç akışını azaltması bekleniyor.

Belarus-Polonya sınırında, Kasım 2021'de, Avrupa'ya göç arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde toplanmışlardı.

Daha sonra bu kişiler sınır boyunca kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti.

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