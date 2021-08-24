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Polonya, göçmen akınına karşı 150 km'lik tel duvar örüyor

Polonya, son dönemde Belarus üzerinden Avrupa Birliği'ne gelen kaçak göçmen sayısındaki artış üzerine kendi sınırına 150 kilometrelik tel örgüden duvar örme kararı aldı.

24 Ağustos 2021 Salı 11:15
Polonya, göçmen akınına karşı 150 km'lik tel duvar örüyor

Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanlığı verilerine göre yalnızca ağustos ayı içerisinde 2 bin 100 kişi Belarus sınırı üzerinden Polonya topraklarına yasa dışı yollarla girerken, hükümet Afganistan'da son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından kaçak göçmen sayısında artış yaşanmasını bekliyor.
Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanı Yardımcısı Maciej Wasik yaptığı açıklamada, iki ülke arasında yasa dışı sınır geçişine en savunmasız olan bölgenin 187 kilometreden oluştuğunu, bunun 150 kilometresine dikenli telden duvar örülmesine karar verdiklerini bildirdi.
Sınırın geri kalan kısmının ise nehir ve bataklıktan oluştuğu için kaçak geçişe elvermediğini belirten Wasik, son günlerde artan göçmen trafiği üzerine Polonya sınır koruma görevlilerinin yanı sıra bin Polonya askerinin de sınırda görev yapmaya başladığını aktardı.


"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN ONLARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"
Polonya'nın kuzeydoğusunda Usnarz Gorny köyünün sınıra yakın bölgesinde 1 haftadır 30 kaçak göçmenin Polonya'ya girmek için beklediği öğrenildi. Çoğunluğunu Irak ve Afganistanlıların oluşturduğu göçmenlerin arasında kadın ve çocuklar da var.
Söz konusu göçmenlerin çadır, battaniye gibi kendilerini soğuk hava ve yağmurdan koruyacak hiçbir malzemesinin bulunmadığı kaydedilirken, Wasik göçmenlerin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kullanıldığını ileri sürdü.
Wasik, "Bu kişiler Belarus rejiminin rızasıyla sınır bölgesine gelmişlerdir. Çoğu askerlik çağında Iraklı gençler, ülkelerinde kendilerini tehdit eden bir durum yok. Giysilerinden de zor durumda olmadıkları anlaşılmakta. Vatandaşlarımızın güvenliği için onları kabul etmemiz mümkün değil.
Bu kişilerin bulunduğu yer Belarus toprağı, 1 haftadır burada bekleyen bu insanları oraya kim getirdiyse bu sorunu onlar çözmeli" şeklinde konuştu.
Buna karşın Fundacja Ocalenie'ye (Kurtuluş Vakfı) göre, bu bölgede sıkışan göçmenlerin arasında üç kadın ve 15 yaşındaki bir kız çocuğu da var.

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Polonya medyası ise kaçak göçmenlerin iki ülke arasındaki tarafsız bölgede bulunduğunu, birkaç metre ötedeki Polonya sınırında sınır koruma görevlileri ile askerlerin söz konusu kişilerin önünde set oluşturduğunu, kaçak göçmenlerin arkasındaki ağaçların gerisinde ise onları geri kabul etmeyecek olan Belaruslu askerlerin beklediğini ifade ediyor.


2,5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE OLACAK
Ülkenin Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, daha fazla askerin gönderileceğini ve örülecek çit duvarının 2,5 metre yüksekliğinde olacağını duyurdu.
Belarus-AB arasındaki göçmen krizi Belarus'a komşu olan Litvanya ve Letonya da sınırlarında da kaçak göçmen vakalarında artış gözlenmesi üzerine geçtiğimiz hafta yeni önlemler alınmıştı. Letonya hükümeti, Belarus sınırına yakın bölgelerde 11 Ağustos-10 Kasım arasında geçerli olmak üzere olağanüstü hal ilan etmiş, sınırına tel örgüden 500 kilometrelik duvar örülmesini kararlaştıran Litvanya'da ise acil durum ilan edilmişti.
Letonya'nın Belarus ile 161, Litvanya'nın ise 670 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor.


BM'YE ÇAĞRI YAPILDI
Son olarak Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya geçtiğimiz gün Birleşmiş Milletler'e Belarus'un göçmenleri kullanarak 'hibrid savaş' yöntemleri izlemesi karşısında adım atma çağrısı yapmıştı.
AB tarafından ülkedeki meşru iktidar olarak kabul edilmeyen Lukaşenko rejimi AB'nin yaptırımlarına misilleme olarak göçmenlerin ülkesini geçiş güzergahı olarak kullanmasına göz yumuyor.

 

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Son Güncelleme: 24.08.2021 12:01
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