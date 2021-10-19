banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Daha neler!
Daha neler!
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
banner376

Polonya'dan AB'ye tepki: “Tehdit dilini reddediyoruz“

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesindeki Anayasa Mahkemesinin "ulusal yasaların Avrupa Birliği (AB) yasalarından üstün olduğuna" yönelik kararına AB'den gelen eleştirilere karşılık, "Tehdit dilini reddediyoruz. AB siyasetçilerinin Polonya'ya şantaj yapmasına izin vermeyeceğim." dedi.

19 Ekim 2021 Salı 14:15
Polonya'dan AB'ye tepki: “Tehdit dilini reddediyoruz“

Polonya Başbakanı Morawiecki, Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna katılarak, "Polonya'daki hukukun üstünlüğü krizi ve AB hukukunun üstünlüğü" başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Morawiecki, kendisinden önce konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Polonya Anayasa Mahkemesinin kararına karşılık AB'nin seçenekleri arasında AB fonlarını kullandırmayarak finansal cezalandırma ile üye ülkenin haklarının askıya alınmasını öngören AB anlaşmasındaki 7. maddeyi saymasına tepki gösterdi.

"Tehdit dilini reddediyorum. AB siyasetçilerinin Polonya'ya şantaj yapmasına izin vermeyeceğim. Şantaj, bir üye ülkeye yönelik politikalarda yöntem olmamalıdır." diyen Morawiecki, ülkesinin Avrupa'nın özgürlüğü için savaştığını, 1920'de Paris ve Berlin'i Sovyet saldırılarına karşı koruduklarını, 1939'da Nazi Almanyası'na karşı savaştıklarını, 1981'de totaliter komünist sisteme karşı Polonya'daki hareketin umut olduğunu söyledi.

Polonya'nın AB'ye katılırken "eli boş gelmediğini" dile getiren Morawiecki, AB'nin doğu sınırlarını Litvanya ve Letonya ile birlikte Polonya'nın koruduğunu, ülkesinin AB'ye ekonomik kazanımlar getirdiğini, Polonya halkının çoğunluğunun AB üyeliğine destek verdiğini belirtti.

Polonya'ya yönelik hukukun üstünlüğü eleştirilerine yanıt veren Morawiecki, AB'nin tarihteki en başarılı uluslararası birliktelik olduğunu ancak "bir devlet" olmadığını, AB içindeki devletlerin egemenlik haklarının bulunduğunu vurguladı.

Morawiecki, AB yasalarının "bazı alanlarda" ulusal yasalardan üstün olduğunu belirterek, "Polonya Anayasa Mahkemesinin son kararının bir yanlış anlaşılma nesnesi haline geldiğini görüyorum." dedi.

Morawiecki, "Polonya'nın en üst yasası anayasadır. Anayasamız, her türlü kanunun üstünde gelir ve ilke Polonya hükümeti tarafından korunmaktadır. Polonya Anayasa Mahkemesi hiçbir zaman AB anlaşmalarının şartlarının Polonya yasalarıyla uzlaşmaz olduğuna yönelik bir karar vermemiştir. Tam tersine Polonya AB anlaşmalarına uymaktadır." dedi.

Benzer kararların Almanya, Fransa, Danimarka, İtalya, İspanya gibi başka AB ülkelerinde de verildiğini savunan Morawiecki, "Polonya'nın AB'den ayrılması, Polexit gibi yalanların yayılmaması gerekir." diye konuştu. Morawiecki, şunları söyledi:

"Üye ülkelerden talimat almaya veya bir şeylerin dikte edilmesini asla kabul etmeyiz. Aramızda benzerlikler ve farklılıklar var. İş birliği yapacaksak bu tür farklılıkların olduğunu kabul etmemiz gerekir. Sırf yasal sistemlerimiz farklı diye AB çökecek değildir. Onlarca yıldır bu şekilde devam ediyoruz. Belki gelecekte hukuk sistemlerimizi uyumlu hale getiririz ama bunun olması için egemen devletlerin egemen kararları gereklidir."

AB'NİN POLONYA'YA KARŞI SEÇENEKLERİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Morawiecki'den önce yaptığı konuşmada, Polonya'da hukukun üstünlüğü konusunda bir süredir endişeli olduklarını, Anayasa Mahkemesinin son kararının bunu dana da kötüleştirdiğini söyledi.

banner341
AB Komisyonunun Polonya Anayasa Mahkemesinin kararını şu anda değerlendirmekte olduğunu kaydeden von der Leyen, "Bu karar AB'nin temellerinin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu karar, AB'nin yasal düzeninin birliğine doğrudan bir sınamadır." dedi.

Von der Leyen, ilk kez bir üye ülke mahkemesinin AB anlaşmalarının ulusal anayasayla uyumlu olmadığına yönelik karar verdiğini belirterek, AB Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda birkaç seçenekleri bulunduğunu söyledi.

Von der Leyen, bu seçenekleri, AB'nin Polonya hakkında hukuk süreci başlatma, fonları kullandırtmama ve üye ülkenin haklarının askıya alınmasını öngören AB anlaşmalarının 7. maddesiyle ilgili süreci başlatmak olduğunu söyledi.

"Ortak değerlerimizin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz." diyen Ursula von der Leyen, şunları dile getirdi:

"Kendimizi böyle durumda bulmaktan derin üzüntü duyuyorum. Her zaman diyaloğu savundum ve savunacağım. Bu çözülmesi gereken ve çözülebilecek bir durumdur. Biz birlik içindeki Avrupa'da güçlü bir Polonya istiyoruz."

VARŞOVA-BRÜKSEL GERİLİMİ

Varşova ile Brüksel arasında bir süredir devam eden hukukun üstünlüğü tartışmalarının ardından Polonya Anayasa Mahkemesinin 7 Ekim'deki kararıyla yeni bir gerginlik ortaya çıkmıştı. Mahkeme, ülkenin ulusal yasalarının bazı AB yasalarından önce geldiğine yönelik karar açıkladı.

Mahkemenin kararında, "Avrupa Adalet Divanı'nın Polonya adalet sistemine müdahale çabaları hukukun üstünlüğü ilkesini, Polonya anayasasının üstünlüğü ilkesini ve ayrıca Avrupa entegrasyonu sürecinde egemenliğin korunması ilkesini ihlal etmektedir." ifadesi yer aldı.

Polonya'nın hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konulardaki uygulamaları son yıllarda AB içinde eleştiriliyor.

AB Komisyonunun "Hukukun Üstünlüğü 2021" raporunda, Polonya'da yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu ve bunun endişe verici olduğu ifade edilmişti.

Avrupa Adalet Divanı da Polonya Yüksek Mahkemesinde yargıçlara karşı kurulan disiplin kurulunu ve atanma yöntemini eleştiriyor.

(AA/AK/HÖ)

banner360
Son Güncelleme: 19.10.2021 15:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM, Güney Sudan'da sellerden etkilenen savunmasız kişiler için alarma geçti
BM, Güney Sudan'da sellerden etkilenen savunmasız kişiler için alarma geçti
Yemen'de öldürülen ve sakatlanan çocuk sayısı 10 bini geçti
Yemen'de öldürülen ve sakatlanan çocuk sayısı 10 bini geçti
Afrika'nın nadir buzulları eriyebilir!
Afrika'nın nadir buzulları eriyebilir!
Dünyanın en eski yıldız haritası British Museum'da sergilenecek
Dünyanın en eski yıldız haritası British Museum'da sergilenecek
AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu Bakanları toplandı
AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu Bakanları toplandı
AB, Akdeniz’de düzensiz göçle mücadelede eleştirilerin hedefinde
AB, Akdeniz’de düzensiz göçle mücadelede eleştirilerin hedefinde
Kanye West adını “Ye“ olarak değiştirdi
Kanye West adını “Ye“ olarak değiştirdi
İngiltere'de genç evsizlerin sayısı artışta
İngiltere'de genç evsizlerin sayısı artışta
Atlas Okyanusu'nda bir yelkenlide 5 tondan fazla kokain bulundu
Atlas Okyanusu'nda bir yelkenlide 5 tondan fazla kokain bulundu
İsviçre'de `aşı sertifikası zorunluluğu` referandumu
İsviçre'de `aşı sertifikası zorunluluğu` referandumu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim